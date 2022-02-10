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元宵來竹縣 賞花燈體驗油笐火夜遊

中央社 / 新竹縣10日電

竹北、新埔、湖口、北埔等鄉鎮市，今年以虎年主題結合客家文化，打造花燈，也辦客家傳統舉油笐火夜遊、踩街等活動，縣長楊文科今天說，請民眾全程戴口罩，配合防疫措施。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹北市東興圳從2月12日起縣府舉辦「花燈迎天穿，虎虎生竹風」系列活動，包含3大燈區花燈，展出女媧、白虎、巧虎、皮皮獅等花燈，並打造大型「水岸光雕」，將女媧補天故事投影於水面上。

竹北市公所在2月11日至20日於竹北水圳森林公園舉辦「動物派對」燈會，有5大燈區，2月12日下午3時舉辦草地音樂會。新埔鎮有「會動的花燈在新埔」活動，在2月19日登場，現場安排有可愛巧虎島親子表演、踩街迎天穿等。

湖口鄉「元宵走春趣」活動從2月11日分別在公二及公兒五公園（皆在仁慈醫院後方）登場，以5隻福虎作為主軸，展出超過20組燈，也有光雕投影等。北埔鄉元宵系列活動在2月12日登場，當日晚間可至慈天宮廟前，共舉油笐火夜遊山城。

楊文科表示，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各活動取消，今年恢復舉辦，也提醒參與活動民眾務必全程戴口罩，配合量體溫、噴酒精等防疫措施。

花燈 口罩 楊文科

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