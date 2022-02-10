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苗縣清查住商大樓缺失 2棟未改善將邀所有權人開說明會

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府因應高雄城中城事件，去年底專案清查縣內住商混合大樓相關缺失並要求限期改善。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府因應高雄城中城事件，去年底專案清查縣內住商混合大樓相關缺失並要求限期改善。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣因應高雄城中城事件，去年底專案清查縣內住商混合大樓相關缺失並限期改善，但仍有2棟因產權複雜、無所有權人統籌，迄今未改善，其中有的所有權人繼承房產，但連那間都不清楚，還有的太久沒進大樓，連錀匙都被換了，各種狀況都有，縣府為解決困擾，已計畫在3月底前針對都更、公寓大廈管理、建築物公共安全等議題，邀各區分所有權人辦說明會，設法爭取改善。

縣府工商發展處指出，為防範老舊住商複合使用的公寓大廈發生公安問題，縣府去年11月起專案辦理清查縣內6棟住商混合型大樓，發現分別有逃生避難動線、閒置荒廢樓層、公共空間走道堆置雜物、防火區劃破壞及缺少管理維護等相關缺失。

其中4棟完成改善後通報，縣府派員勘察確認後解除列管，但仍有2棟一直未通報，縣府將進行複查，如果仍未改善，將依建築法相關規定處6萬元以上、30萬元以下罰款，並要求管理委員會或區分所有權人限期改善，以避免城中城事件重演。

工商發展處表示，尚未改善的大樓中，有的實際不到50戶居住，但門牌多達208戶，要求改善公文，縣府都發函給所有權人，部分所有權人曾來電表達改善意願，但防火區劃破壞等情況，改善金額龐大，公共空間堆積雜物也涉及私產的法律疑義，因此未能由單一所有權人負擔改善。

鑑於上述情況，工商發展處決定針對都更、公寓大廈管理、建築物公共安全等議題，邀各區分所有權人開說明會，配合防疫在3月底前分場次召開，希望協助、輔導大樓住戶成立管理組織、訂定規約建立自主管理機制，以維護居住空間公共安全及相關設備正常運作。

工商處指出，屆時也將提供所有權人有關都市更新、危老建築相關法令說明，讓大家了解除公共安全空間改善，還可考慮以整建、維護及重建方式，讓建物重生。

建築 都更 公安

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