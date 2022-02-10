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戴口罩唱山歌難發揮 竹東天穿日山歌比賽延期至5月

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，入選客委會客庄12大節慶之一，吸引各地山歌好手齊聚較勁歌藝，圖為2019年親子組初賽。圖／竹東鎮公所提供
新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，入選客委會客庄12大節慶之一，吸引各地山歌好手齊聚較勁歌藝，圖為2019年親子組初賽。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，多年入選客委會客庄12大節慶，但受疫情影響，已經連續停辦2年，原本看好今年能順利恢復舉辦，但竹東鎮公所10日指出，原定2月的賽事，確定延期到5月21、22日再舉行。公所坦言目前國內疫情升溫，因參賽者來自四面八方，公所難掌控各地疫情程度才決定延期。

農曆正月二十是天穿日，許多客家地區舉辦客家山歌比賽，發揚客家歌謠文化，其中又以新竹縣竹東鎮客家山歌比賽歷史最悠久、也最盛大，被客委會列入客庄12大節慶之一的新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，吸引全台各地山歌好手齊聚高唱，也有不少觀眾到場觀賽。

但受到新冠肺炎肆虐影響，竹東天穿日客家山歌比賽已經連續2年停辦，受先前疫情趨緩，公所決定於今年2月19、20日於竹東客家戲曲公園恢復辦理，不料比賽前夕，國內疫情再度升溫，且北中南均有確診案例，強制參賽者戴口罩唱山歌恐影響選手表現，因此公所宣布比賽延期5月21日、22日，視疫情發展再舉行。

公所機要秘書陶更生表示，竹東鎮天穿日山歌比賽參賽者眾多，公所雖曾討論改採直播方式進行，但考量參賽者、觀眾不限竹縣民眾參加，來自北中南、花東的民眾齊聚，公所難以實際掌控參賽者身體狀況，因此決定延期，而且以往4天的賽程也縮短為2天，取消團體賽。

公所民政課指出，今年山歌比賽獨唱分為長壽、少年、平板、山歌子、老山歌、小調、超級等7組，每組都有報名人數上限15人至60人不等，另有男女對唱組30隊，吸引共265人報名參賽。

新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽今年延期至5月21日、22日辦理，也取消團體合唱組，圖為2019年合唱組比賽。圖／竹東鎮公所提供
新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽今年延期至5月21日、22日辦理，也取消團體合唱組，圖為2019年合唱組比賽。圖／竹東鎮公所提供

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