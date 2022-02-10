快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

活化新瓦屋7號建築 香氛、農產業者有意進駐經營

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築辦理委託經營管理公開招標，昨日截止共有2家廠商投標，文化局預計下周辦理評選，老屋有望於3月初迎接新主人。圖／新竹縣政府文化局提供
新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築辦理委託經營管理公開招標，昨日截止共有2家廠商投標，文化局預計下周辦理評選，老屋有望於3月初迎接新主人。圖／新竹縣政府文化局提供

新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去為縣農會經營農民直銷站所用，自農民直銷站遷移至新瓦屋11號店後，7號建築閒置至今，文化局為活化閒置空間，自去年10月公開招募廠商進駐，無人問津，今年再度公開招標於昨（9）日截止，吸引2家廠商投標，下周啟動評選，百年老屋有望在3月初迎接新主人。

文化局指出，靠近新竹高鐵的新瓦屋客家文化保存區，是擁有200餘年歷史的竹北林姓聚落，在高鐵開發後徵收為公有，成為台灣第一個客家文化保存區，也是新瓦屋花鼓藝術的起源地，園內保留傳統客家建築，並由特色藝文店家申請進駐，以藝文、食農及親子DIY等多元化經營，為老聚落注入新活力。

藝文推廣科表示，這次釋出的7號建築為泥磚造客家橫屋，擁有從200年前使用至今的雙層泥牆，天井式庭院地板使用頭前溪運來的石頭舖成，並完整保存客家大灶及豬寮等，頗具特色。長年由縣農會進駐經營農民直銷站，但農會考量內部空間狹小，且有露天設計保存蔬果不易，早有搬遷規畫，今年1月15日正式遷移至11號店重新開幕，7號建築就此閒置。

藝文推廣科長蔡宜綾指出，自去年10月首次辦理委託經營管理公開招標，無人投標，今年1月辦理第二次公開招標，昨日截止共有2家廠商投標，皆來自台北，分別是販售香氛及農特產的廠商，預計下周辦理評選，結果最快3月初出爐，希望能朝客家、藝文、文創方向經營，有別於園區內現有廠商類型。

文化局指出，未來將與優勝廠商簽訂1年合約，如通過評鑑得續約1次，盼透過廠商提出保留老房子特色與氛圍的進駐方案，引進創意活動、開發特色餐飲或文創商品，串聯已進駐之店家，以文化帶動整個園區的商機和發展，使民眾進一步認識與喜愛客家文化。

新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去由縣農會經營農民直銷站。圖／新竹縣政府文化局提供
新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去由縣農會經營農民直銷站。圖／新竹縣政府文化局提供

建築 客家文化 農民

延伸閱讀

揮毫爭取獎狀與禮券 中市大墩盃學生書法賽11日開跑

杜汶澤花500元挺台灣農產　結果草莓只有一層下面「全是海綿」

花蓮市公所慶元宵 11日邀親子體驗客家古文化

打破文化框架 客家元素融入台灣燈會衛武營主燈

相關新聞

桃園燈會12夜閃爍老街溪 燈區禁攤禁鞭炮開心賞燈

2022桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展昨晚在中壢、平鎮區老街溪畔亮燈開展，吸引部分民眾參觀賞燈，未出現市府預期人潮，現...

苗縣清查住商大樓缺失 2棟未改善將邀所有權人開說明會

苗栗縣因應高雄城中城事件，去年底專案清查縣內住商混合大樓相關缺失並限期改善，但仍有2棟因產權複雜、無所有權人統籌，迄今未...

戴口罩唱山歌難發揮 竹東天穿日山歌比賽延期至5月

新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，多年入選客委會客庄12大節慶，但受疫情影響，已經連續停辦2年，原本看好今年能順利恢復舉辦，但...

活化新瓦屋7號建築 香氛、農產業者有意進駐經營

新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去為縣農會經營農民直銷站所用，自農民直銷站遷移至新瓦屋11號店後，7號建築閒置至今，...

新竹市果菜市場30年 市府砸千萬改善鋪面、屋頂防水

新竹市農產運銷公司（果菜市場）有30年歷史，市府投入1070萬元進行建築物防水及基礎設施改善工程，已經完工，為大市場帶來...

林智堅：竹市75歲以上長輩基礎劑涵蓋率 全島第一

據衛生福利部最新Covid-19疫苗統計資料顯示，竹市65歲以上在籍長輩第一、二劑疫苗涵蓋率都超過70%，追加劑涵蓋率也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。