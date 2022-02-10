活化新瓦屋7號建築 香氛、農產業者有意進駐經營

新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去為縣農會經營農民直銷站所用，自農民直銷站遷移至新瓦屋11號店後，7號建築閒置至今，文化局為活化閒置空間，自去年10月公開招募廠商進駐，無人問津，今年再度公開招標於昨（9）日截止，吸引2家廠商投標，下周啟動評選，百年老屋有望在3月初迎接新主人。

文化局指出，靠近新竹高鐵的新瓦屋客家文化保存區，是擁有200餘年歷史的竹北林姓聚落，在高鐵開發後徵收為公有，成為台灣第一個客家文化保存區，也是新瓦屋花鼓藝術的起源地，園內保留傳統客家建築，並由特色藝文店家申請進駐，以藝文、食農及親子DIY等多元化經營，為老聚落注入新活力。

藝文推廣科表示，這次釋出的7號建築為泥磚造客家橫屋，擁有從200年前使用至今的雙層泥牆，天井式庭院地板使用頭前溪運來的石頭舖成，並完整保存客家大灶及豬寮等，頗具特色。長年由縣農會進駐經營農民直銷站，但農會考量內部空間狹小，且有露天設計保存蔬果不易，早有搬遷規畫，今年1月15日正式遷移至11號店重新開幕，7號建築就此閒置。

藝文推廣科長蔡宜綾指出，自去年10月首次辦理委託經營管理公開招標，無人投標，今年1月辦理第二次公開招標，昨日截止共有2家廠商投標，皆來自台北，分別是販售香氛及農特產的廠商，預計下周辦理評選，結果最快3月初出爐，希望能朝客家、藝文、文創方向經營，有別於園區內現有廠商類型。