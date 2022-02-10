新竹市果菜市場30年 市府砸千萬改善鋪面、屋頂防水
新竹市農產運銷公司（果菜市場）有30年歷史，市府投入1070萬元進行建築物防水及基礎設施改善工程，已經完工，為大市場帶來新年新氣象。市府說，改善4大亮點有改善集貨場鋪面，使重型貨車進出更安全；修復龜裂、鋼筋外露梁柱，讓建築物更安全堅固；全棟室內粉刷，環境更乾淨明亮；施作屋頂防水工程，商家不必再擔心大雨滲水。
新竹果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓建築物，林智堅市長上任後逐步修繕，2015年建築物耐震補強及修復、2017年外牆立面改善、周邊人行友善環境改善、2019年果菜市場公廁改善，去年防水與基礎設施改善等，提供市民更舒適的購物體驗。
林智堅前往視察時表示，新竹農產運銷公司經營大新竹地區最重要的蔬果批發市場，30年來扮演著穩定市場供需，確保蔬果供貨量及品質的角色，因建物老舊多有損壞，他上任以來積極爭取經費，改善果菜市場內外周邊環境，從耐震補強、周邊人行友善環境、防水工程及基礎設施改善，分階段逐步改造果菜市場的外貌與整體景觀。
產業發展處處長許智堡表示，果菜市場建築物防水及設施改善工程，包含集貨場鋪面改善，過去柏油鋪面破損不平，重新鋪設厚度達10公分的新拌密級配瀝青混凝土，讓集貨場得以承受重型貨車碾壓，並重新畫設導引標線，使貨車進出更安全方便；另施作屋頂防水工程、梁柱天花板鋼筋外露混凝土剝落處修復，以及全棟室內重新粉刷等工項，使整體環境更整潔明亮。
產發處指出，市府近年陸續推動新竹市各公有市場設施改善及轉型活化作業，除果菜市場之外，東門市場整修暨耐震補強工程、南門市場耐震補強及新竹市公有零售市場設施改善工程都已經在去年年底完成，北門市場舊建物已拆除完成，新建物預計於今年底全新落成。
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