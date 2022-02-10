新竹市果菜市場30年 市府砸千萬改善鋪面、屋頂防水

新竹市農產運銷公司（果菜市場）有30年歷史，市府投入1070萬元進行建築物防水及基礎設施改善工程，已經完工，為大市場帶來新年新氣象。市府說，改善4大亮點有改善集貨場鋪面，使重型貨車進出更安全；修復龜裂、鋼筋外露梁柱，讓建築物更安全堅固；全棟室內粉刷，環境更乾淨明亮；施作屋頂防水工程，商家不必再擔心大雨滲水。

新竹果菜市場於1991年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓建築物，林智堅市長上任後逐步修繕，2015年建築物耐震補強及修復、2017年外牆立面改善、周邊人行友善環境改善、2019年果菜市場公廁改善，去年防水與基礎設施改善等，提供市民更舒適的購物體驗。

林智堅前往視察時表示，新竹農產運銷公司經營大新竹地區最重要的蔬果批發市場，30年來扮演著穩定市場供需，確保蔬果供貨量及品質的角色，因建物老舊多有損壞，他上任以來積極爭取經費，改善果菜市場內外周邊環境，從耐震補強、周邊人行友善環境、防水工程及基礎設施改善，分階段逐步改造果菜市場的外貌與整體景觀。

產業發展處處長許智堡表示，果菜市場建築物防水及設施改善工程，包含集貨場鋪面改善，過去柏油鋪面破損不平，重新鋪設厚度達10公分的新拌密級配瀝青混凝土，讓集貨場得以承受重型貨車碾壓，並重新畫設導引標線，使貨車進出更安全方便；另施作屋頂防水工程、梁柱天花板鋼筋外露混凝土剝落處修復，以及全棟室內重新粉刷等工項，使整體環境更整潔明亮。