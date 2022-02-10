積欠121筆交通罰鍰遭扣押薪資 男趕緊繳清
新竹一名男子因多項道路違規遭到裁罰，共積欠121筆、累積26萬餘元罰鍰，新竹執行分署多次催繳仍不理，因此對他發出薪資扣押命令，男子才乖乖繳清。
法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，這名男子於民國102年間因闖紅燈、超速甚至蛇行等連續違規，遭取締後註銷駕照，但他仍無視交通秩序及其他用路人安全，持續無照駕駛上路。
另外，男子也有因未繳停車費及ETC通行費遭罰計96件，因該男子收受罰單後，拒不繳納積欠罰鍰，新竹區監理所於102年起即陸續移送新竹執行分署強制執行。
經新竹執行分署追查，確認男子共積欠121筆交通罰鍰，金額從300元至9萬元不等，累計罰鍰總金額超過新台幣26萬元，但多次催繳男子仍置之不理。
新竹分署對男子名下財產展開調查，但無所獲，故多年來只能暫時核發債權憑證結案，近年持續追查發現男子有薪資債權，隨即發出扣押命令，果然讓他無所遁形，立馬繳清所有罰款後撤銷扣薪命令。
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