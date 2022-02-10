快訊

冬奧／無緣3連霸為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

積欠121筆交通罰鍰遭扣押薪資 男趕緊繳清

中央社 / 新竹市10日電

新竹一名男子因多項道路違規遭到裁罰，共積欠121筆、累積26萬餘元罰鍰，新竹執行分署多次催繳仍不理，因此對他發出薪資扣押命令，男子才乖乖繳清。

法務部行政執行署新竹分署今天發布新聞稿表示，這名男子於民國102年間因闖紅燈、超速甚至蛇行等連續違規，遭取締後註銷駕照，但他仍無視交通秩序及其他用路人安全，持續無照駕駛上路。

另外，男子也有因未繳停車費及ETC通行費遭罰計96件，因該男子收受罰單後，拒不繳納積欠罰鍰，新竹區監理所於102年起即陸續移送新竹執行分署強制執行。

經新竹執行分署追查，確認男子共積欠121筆交通罰鍰，金額從300元至9萬元不等，累計罰鍰總金額超過新台幣26萬元，但多次催繳男子仍置之不理。

新竹分署對男子名下財產展開調查，但無所獲，故多年來只能暫時核發債權憑證結案，近年持續追查發現男子有薪資債權，隨即發出扣押命令，果然讓他無所遁形，立馬繳清所有罰款後撤銷扣薪命令。

新竹 薪資 駕照

延伸閱讀

新竹男9年欠繳121筆交通罰鍰 怕扣薪嚇到26萬元全付清

虎年想要勝利「VVV」車牌？　嘉義區監理所21日標售

新竹大叔要女學生「給處女」當她女優 淫辭穢語判10月

竹縣動二備金可行性評估 邀竹市共商「竹竹苗科技都」

相關新聞

桃園燈會12夜閃爍老街溪 燈區禁攤禁鞭炮開心賞燈

2022桃園燈會「光之桃花源」燈組靜態展昨晚在中壢、平鎮區老街溪畔亮燈開展，吸引部分民眾參觀賞燈，未出現市府預期人潮，現...

苗縣清查住商大樓缺失 2棟未改善將邀所有權人開說明會

苗栗縣因應高雄城中城事件，去年底專案清查縣內住商混合大樓相關缺失並限期改善，但仍有2棟因產權複雜、無所有權人統籌，迄今未...

戴口罩唱山歌難發揮 竹東天穿日山歌比賽延期至5月

新竹縣竹東鎮天穿日山歌比賽，多年入選客委會客庄12大節慶，但受疫情影響，已經連續停辦2年，原本看好今年能順利恢復舉辦，但...

活化新瓦屋7號建築 香氛、農產業者有意進駐經營

新竹縣新瓦屋客家文化保存區7號建築過去為縣農會經營農民直銷站所用，自農民直銷站遷移至新瓦屋11號店後，7號建築閒置至今，...

新竹市果菜市場30年 市府砸千萬改善鋪面、屋頂防水

新竹市農產運銷公司（果菜市場）有30年歷史，市府投入1070萬元進行建築物防水及基礎設施改善工程，已經完工，為大市場帶來...

林智堅：竹市75歲以上長輩基礎劑涵蓋率 全島第一

據衛生福利部最新Covid-19疫苗統計資料顯示，竹市65歲以上在籍長輩第一、二劑疫苗涵蓋率都超過70%，追加劑涵蓋率也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。