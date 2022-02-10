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林智堅：竹市75歲以上長輩基礎劑涵蓋率 全島第一

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天說，持續長輩疫苗3大貼心服務，包含疫苗計程車、復康巴士、到宅施打，請大家踴躍施打，完善疫苗接種、共築防護網。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天說，持續長輩疫苗3大貼心服務，包含疫苗計程車、復康巴士、到宅施打，請大家踴躍施打，完善疫苗接種、共築防護網。圖／新竹市政府提供

據衛生福利部最新Covid-19疫苗統計資料顯示，竹市65歲以上在籍長輩第一、二劑疫苗涵蓋率都超過70%，追加劑涵蓋率也有50%；75歲以上長輩基礎劑接種率（一、二劑打完）排名更是全島第一。市長林智堅今天說，持續長輩疫苗3大貼心服務，包含疫苗計程車、復康巴士、到宅施打，請大家踴躍施打，完善疫苗接種、共築防護網。

衛福部資料顯示，竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%，名列本島第一。65歲以上至74歲在籍長輩第一劑、第二劑涵蓋率分別為88.4%、84.9%，各排名全台第五名、第四名。

竹市六大疫苗施打站昨天一連3天開站，今天接種BNT疫苗、明天打莫德納疫苗。林智堅說，COVID-19變種病毒Omicron傳染力極強，長輩屬感染後重症的高風險族群，市府已發放1.8萬名65歲以上長輩第三劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納。若長輩通知單時間無法配合，明天也可到竹市六大疫苗站隨到隨打莫德納疫苗。

另外，新竹市府也持續長輩專屬三大貼心服務，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。各疫苗站皆為無障礙環境，並有輪椅可供借用

竹市府衛生局提醒，長輩前往接種追加劑疫苗前，請備妥COVID-19疫苗接種紀錄卡、健保卡、身分證，並先完成疫苗接種同意書，已加快接種效率。若長輩「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，請返回第二劑接種的醫療院所（疫苗站可現場補發）補發，再完成第三劑接種。

新竹市疫苗接種詳情可見新竹市防疫資訊網查詢

莫德納疫苗 新竹 COVID-19

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