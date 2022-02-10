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因應學校開學 桃園公布校園強化防疫指引

中央社 / 桃園10日電

桃園市長鄭文燦今天表示，教育局因應開學，發布桃園市校園強化防疫指引，成立防疫小組、盤點防疫物資，入口需要量測體溫、手部消毒、實聯制及戴口罩，家庭成員也要量測體溫。

鄭文燦上午主持防疫專案會議後表示，昨天採檢562人並沒有新增個案，但有一例是已經解隔離出院的案17805，自行前往採檢，CT值很高，但應為舊案，所以沒有列為新個案。

鄭文燦說，為因應明天的開學，教育局發布桃園市校園強化防疫指引，包括要成立防疫小組、盤點防疫物資、在入口需要做體溫監測、手部消毒、實聯制以及戴口罩等，用餐時要使用防疫隔板不交談，未打完兩劑疫苗的老師必須要做PCR檢測。

另外，家庭成員需要每天記錄體溫登記在聯絡簿上，集會活動如果可以就改成線上辦理，若採取實體方式就必須保持社交距離，至於2月底前的畢業旅行跟校外教學就暫緩或延期辦理。

針對勞動部宣布移工專案，鄭文燦表示，目前移工專案的防疫旅館有19家有意願，市府正在進行準備工作，價位介於新台幣1500元到2500元間，3月1日起會安排醫院團隊到防疫旅館的移工專案進行到館採檢，相關準備待勞動部細部計畫後，市府會做好移工方面新的防疫政策，落實社區安全。

有關亞旭電腦部分，鄭文燦指出，正在進行收尾工作，將由中央流行疫情指揮中心說明，桃園今天並未在社區中有新增的確診個案，若有必要市府會再召開記者會說明。

鄭文燦 桃園 移工

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