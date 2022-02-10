桃園送數位紅包888元 活動延長到元宵節

桃園市政府1月推出全台首發數位紅包活動「虎你好運抽紅包」，桃園市民上網登錄就有機會得到。市府資科局宣布，該活動將延長到2月15日元宵節，桃園市民只要於2月15日前加入並完成註冊，即可抽最高888元限量紅包，市民卡持有者還有額外機會抽168元限量紅包。

資科局表示，市民只要在加入「數位桃園1000+市民卡振興加碼」官方Line帳號並完成註冊，就可以抽數位紅包，獎金總價值超過百萬元，獎項分別為888元、168元及88元，設籍在桃園但未持有市民卡的民眾也可以參與88元超商現金券抽獎。

資科局表示，今年過年因疫情影響，許多節慶活動都取消，桃園市為感謝市民齊心防疫，率先全台推出數位紅包抽獎活動，獎金最高888元，只要用Line登錄就有機會獲得數位紅包；該活動在年假期間已湧入7萬5000多人登記。

資科局長余宛如表示，桃園市市民卡今年增設官方Line帳號，期盼讓市民朋友能更輕鬆接收市民卡資訊、參與市民卡活動，「虎你好運抽紅包」為官方Line帳號的首發活動，也是今年全台首發的數位紅包活動，總價超過百萬元，未來資科局也將持續透過市民卡推動疫後振興。