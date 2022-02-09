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桃園燈會今開始點燈至20日 現場零星人潮拍照不用等

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影

2022桃園燈會「光之桃花源」今日起至20日沿老街溪河岸，於中壢光明公園到平鎮新勢公園河段辦理燈組靜態展示，受疫情影響現場所有動態活動；桃市府觀旅局的觀光導覽網設有燈會人潮警示專區，讓民眾不必人擠人；今晚賞燈人潮不算太多，不過有民眾認為市府是否有點矯枉過正，限制過多。

2022桃園燈會於中壢光明公園打造一片「桃花林」，及平鎮新勢公園的「天空之城」；老街溪沿岸還有27組大型燈組展示，6座跨橋一橋一特色，透過盞盞LED光點點亮老街溪。

今下午就陸續有民眾運動時順便拍照及討論燈會的內容，晚上也有民眾拍照遊覽，有些許人潮；有民眾說，自家大樓窗戶就可看到燈會，不過今天天氣不算好人潮並沒有很多，推測假日遊客才會比較多；也有民眾指出，市府是否有點矯枉過正，桃園在一開始疫情嚴峻，不過現在趨於平緩，許多商家疫情下損失許多，感覺桃園市長鄭文燦太過保守。

有民眾表示，自己不知道這次燈會有什麼節目，但取消動態活動應該就不會有遊客特地前來賞燈了，但也有人說，遵從政府的規範，沒想那麼多；中壢區光明里長林坤泉及平鎮區新勢里長指出，附近居民不會太擔心疫情群聚，加上觀旅局也有規劃出入口及消毒等防疫措施，相信若未來幾天都是好天氣會有許多遊客上門。

觀旅局表示，今年的燈籠「小提燈金虎爺」諧音象徵台語的「真有錢」，小巧可愛的外型也讓許多民眾想收藏，因疫情改由里長發送，目前只有里長這個管道可以領燈，總共有30萬份送完為止；欲前往賞燈民眾可多加利用觀旅局的燈會人潮警示專區

桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影
桃園燈會今晚開始點燈，現場僅有些許人潮，拍照不用等。記者翁唯真／攝影

燈會 疫情 桃園

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