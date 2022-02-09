竹縣動二備金可行性評估 邀竹市共商「竹竹苗科技都」

新竹市長林智堅今呼籲竹縣府應成立大新竹升格專案辦公室與竹市府建立對接窗口。對此，新竹縣政府回應目前沒有成立專案辦公室的規畫，但縣長楊文科已針對不必修法即可推動的「竹竹苗科技都」，指示民政處動用第二預備金進行可行性評估，屆時說明會也會邀請林市長參加。

新竹縣政府指出，縣長楊文科基於科學園區管理局多年經驗，認為不必修法即可推動的「竹竹苗科技都」為最佳方式，並強調竹竹苗是共同生活圈，無論是人口數、土地面積，到竹科新竹園區、竹南園區、銅鑼園區之科技產業走廊，成立科技都後，在交通、生活及科技整合等各方面都能通盤規畫。

楊文科表示，合併議題茲事體大，牽涉影響範圍極廣，必須詳細謹慎做好事先規畫分析，各方面形成共識後，研擬出具體可行計畫，按步就班地推動。但林市長不僅未出席去年9月11日竹竹苗三縣市首長、議長和立委開會研商；今年1月13日立院內政委員會南下新竹縣市舉辦「全國行政區域劃分及地制法修法」研討會，林市長也沒有出席。

縣府表示，目前沒有成立專案辦公室的規畫，但縣長楊文科已下令民政處動用第二預備金，就「竹竹苗科技都」請專家及學者規畫分析和可行性評估，具體編列預算就合併對公部門、財政、政治、經濟、文化、都會與竹科發展、交通等層面分別做評估分析，要用最嚴謹態度面對合併議題，未來規畫階段舉辦說明會時，將邀請竹市長林智堅參與，共同研商「竹竹苗科技都」的合併，一起為竹竹苗科技都努力。