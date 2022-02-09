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桃園燈會今晚登場實施人流管制 最多同時4千人入場

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園燈會原訂今晚登場，但因新冠肺炎疫情攪局，所有動態活動取消，僅剩靜態燈區供民眾欣賞。圖／觀光旅遊局提供
桃園燈會原訂今晚登場，但因新冠肺炎疫情攪局，所有動態活動取消，僅剩靜態燈區供民眾欣賞。圖／觀光旅遊局提供

桃園燈會原訂今晚登場，但受限新冠肺炎疫情關係，所有動態活動取消，但各燈區仍會點燈供靜態欣賞。桃園市觀光旅遊局表示，現場將有人流管制，整個會場最多同時容納4千人，民眾如欲前往，除了做好防疫措施，可以上桃園燈會官網查詢當下人流情況。

桃園今年燈會選在老街溪沿岸舉行，會場橫跨中壢、平鎮2個行政區，2地皆有風格不同的主燈，中壢光明公園有一整片的「桃花林」，平鎮新勢公園則有紐約時代廣場跨年水晶球設計者Billy Canning與光影藝術家劉治良聯合創作的「天空之城」。

由於新冠肺炎疫情延燒，今年的桃園燈會取消所有動態活動，包含排練多時的定目劇及小提燈發放活動，燈區也將進行人流管制，並設有人潮警示燈，綠燈開放自由進出，如人數達3500人即轉為黃燈，現場會宣導民眾不要進場，但不強制，超過4000人就會轉成紅燈，現場只出不進。

為確保賞燈不擁擠，市府觀光旅遊局在觀光導覽網設有燈會人潮警示專區，以大數據管控現場人潮，亮起黃燈，不建議再前往現場將進行管制，兩座公園管制口將啟動只出不進的機制，出門賞燈的民眾，請上觀光旅遊局官網、活動官網先掌握現場狀況，才能開心賞燈。

觀旅局呼籲欲前往賞燈的民眾做好防疫措施及實聯制，保持安全社交距離，出門前也可先上網查詢管制燈號（顯示時間為下午6時至晚上10時），查詢網址為「桃園燈會人潮」「觀旅局首頁」，歡迎民眾多加利用。

桃園燈會原訂今晚登場，但因新冠肺炎疫情攪局，所有動態活動取消，僅剩靜態燈區供民眾欣賞。圖／觀光旅遊局提供
桃園燈會原訂今晚登場，但因新冠肺炎疫情攪局，所有動態活動取消，僅剩靜態燈區供民眾欣賞。圖／觀光旅遊局提供

桃園 燈會 新冠肺炎

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