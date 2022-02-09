桃園燈會今起至20日每晚亮燈4小時 平鎮警提醒交通路線

2022桃園燈會今起至20日為期12天，在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園盛大展開，今年受疫情影響，雖取消各項動態活動，全面改為燈會燈組靜態展，但預估仍會有觀光人車湧入，平鎮警分局配合主辦單位規劃相關交通管制勤務，請參觀民眾多加注意。

2022桃園燈會「光之桃花源」活動，平鎮新勢公園以「天空之城」為題，希望能帶領群眾進入展翅飛翔、滿懷希望的美好新境界，看見桃園身為世界城市的風範，再搭配新勢公園的招財福（虎），讓前來參與燈會的所有民眾，都能感受佳節的繽紛熱鬧，沉浸在光之桃花源之中。

平鎮警分局提醒，此次燈會平鎮展區位在新勢公園及老街溪河岸公園，自行開車前往的民眾，可行駛國道1號下內壢交流道後左轉台1線，再左轉育達路銜接育英路，再直行延平路；另行駛國道1號下中壢交流道左轉台1線後，右轉七和路，左轉進入元化路，再直行中豐路，即可抵達展區。呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免車潮雍塞。