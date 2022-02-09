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助帛琉姊妹市艾萊州防疫 新竹市捐7萬個醫療口罩
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，帛琉近日確診人數也激增。新竹市與帛琉艾萊州（Airai State）為姐妹市，市長林智堅今天宣布，市府將捐贈帛琉7萬個醫療口罩送往帛琉共和國駐台灣大使館，近日將運送至帛琉，提供當地民眾最實質的援助與打氣。
新竹市政府在美國、日本與澳洲等地都有締結姐妹市，2011年也和帛琉艾萊州成為姊妹市，今年4月將滿11年。林智堅特別致函關心姊妹市疫情防控，市府近日也準備醫療口罩送往帛琉，並在箱子貼上寫有「HsinChu Helps」字樣與兩國國旗的圖樣，表達友誼。
他說，因為疫情關係，兩市交流受到影響，但透過醫療物資的分享，讓新竹市也能為艾萊州民眾的健康盡一份心力，期盼協助他們安然度過疫情。
林智堅也提到，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）曾於去年5月世界衛生大會（WHA）發言力挺台灣，呼籲WHO與全球夥伴合作，人命不應被政治疆界所犧牲，並主張將台灣「完整納入」WHO，對於帛琉的仗義執言，台灣人銘感在心。
竹市府民政處指出，台帛建交以來，雙方在醫療、農業、漁業、觀光等都有深厚的交流，台灣是亞洲最發達的國家之一，醫療公衛體系良好，期盼透過捐贈防疫物資，展現台灣人參與全球抗疫的人道精神，面對公衛事務，全球國家與地區均缺一不可。
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