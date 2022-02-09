影／苗栗10尾祥龍點睛 炸龍民俗活動進入高潮

苗栗（火旁）龍系列活動上午進行祥龍點睛儀式，10支龍隊群集苗栗市玉清宮廣場參加點睛，儀式後群龍在噴霧中舞動，活靈活現，宛如真龍般活了起來，隨後並在廣場進行舞龍競技大賽。去年苗栗（火旁）龍受疫情影響取消民俗踩街、（火旁）龍之夜2大重頭戲，目前國內疫情南北一波接一波，但苗栗疫情相對穩定，（火旁）龍活動在點睛後已開始進入高潮。

苗栗市公所指出，去年（火旁）龍因疫情緣故採線上方式舉行，並不開放民眾參與，今年如期舉辦，讓許多民眾都到興奮，祥龍聚集代表龍蟠福聚，也正是今年苗栗（火旁）龍的主題，希望祥龍蟠踞、福氣聚集，為苗栗、為台灣祈福驅疫，帶來平安幸福的一年。

點睛儀式上午9點展開，苗栗縣長徐耀昌、客委會主委楊長鎮、苗栗市長邱鎮軍及民代、地方各界人士多人與會，在上奏表章玉皇大帝、恩主公後，熱鬧進行點睛，廣場周邊聚集民眾，等待點睛後穿越龍門祈福，場面熱滾滾；依苗栗民俗傳統，祥龍在點睛後，各龍隊可開始上街「金龍參拜」，接受店家、民眾的炮仗洗禮，炸龍的熱鬧氣氛一直持續到元宵。

參加點睛的10支龍隊上午也展開客家舞龍競技，歷來舞龍大賽都競爭激烈，各龍隊在時大時小的雨勢中輪番上場獻技，結果由禾豐龍藝勇奪金質獎；福苗龍藝、苗栗神龍館獲銀質獎；尚好舞龍隊、三義龍藝、聯大文觀系龍隊獲銅質獎。

市公所指出，11日周五晚間將進行踩街，受邀演出的藝文團隊結合創意及大型人偶，例如漫威英雄、LED鏡面機器人等，另外還邀請國內優質創意團隊、在地團隊，將帶來五花八門的精彩演出，要讓因疫情休兵一年的（火旁）龍踩街，喚醒苗栗市的活力與熱情。