竹市府籌備大新竹升格專案辦公室 若修法不過照走

地方制度法修法雖暫無進度，但力倡大新竹合併升格的市長林智堅今年元旦宣布將成立大新竹升格專案辦公室，正展開幕僚作業，將正式啟動。不過，修法通過與否將牽動專案辦公室任務方向，竹市府表示，即便修法未過，專案辦公室還是會繼續進行，也呼籲新竹縣政府也要成立專案辦公室，建立對接窗口，以利相關事項討論。

林智堅今天出席校園清潔消毒行程，受訪表示大新竹升格專案辦公室進入緊鑼密鼓籌備階段，將先邀專家學者、社會賢達以及對大新竹關心的相關團體參與。林也再度喊話立法院新會期開會時，朝野各政黨要正視大新竹生活權益，好好坐下來討論修法。

林智堅並強調，現在是攸關大新竹縣市民福祉、建設、台灣半導體產業與全世界競爭時刻，由衷期盼大新竹合併升格透過修法能夠早日促成。

大新竹升格專案辦公室目前正進行幕僚前置作業。專案辦公室成立時間點將視修法動態確定，預計三月初才會較為明朗，未來專案辦公室將由林智堅擔任召集人親自主持。

攸關大新竹合併升格命運的地方制度法修正案經立院朝野協商暫不處理，將留待新會期討論。林智堅幕僚說，修法過關與否也攸關大新竹升格專案辦公室運作的急迫性與任務方向，但可以確定的是，即便修法未過，辦公室在林市長任期內會繼續走下去。

一旦修法通過，大新竹升格專案辦公室勢必將著手各項縣市合併升格後的行政資源盤整與討論，如人事、學校與福利政策等須事前規畫；若修法不過，專案辦公室則將著眼新竹縣市分家後衍生的各項問題，如交通、環境、教育與竹科生活圈等，尤其近日陰雨綿綿，竹科上下班交通更成夢魘，也會邀集專家學者以顧問角色參與會議討論。

另，地方制度法第7-1條規定的改制計畫書，因新竹縣市合併目前仍不符地方制度法改制條件，竹市府說，暫無擬定改制計畫書動作，同樣待修法結果才會明朗。若為由上而下改制，將由內政部擬定改制計畫再徵詢地方政府，由下而上則由地方政府擬定。