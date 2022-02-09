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竹縣衝街友疫苗接種率 協會加贈現金500元催出打氣

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府委由中華照顧者關懷協會與新竹縣醫師公會合作，9日於麥建方小兒專科診所辦理遊民集體接種疫苗。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府委由中華照顧者關懷協會與新竹縣醫師公會合作，9日於麥建方小兒專科診所辦理遊民集體接種疫苗。記者巫靜婷／攝影

新竹街友新冠肺炎疫苗接種率低，避免街友成為防疫破口，新竹縣政府委由中華照顧者關懷協會與新竹縣醫師公會合作，9日於竹北市麥建方小兒專科診所辦理遊民集體接種疫苗，在協會加贈現金500元及物資的誘因驅使下，本周預計催出45名街友分批施打，可望將街友疫苗接種率從2成提高至6成以上。

街友長期居無定所，棲宿於社區一角，較缺乏社會資源及訊息，對於疫情防範顯得薄弱，讓社區居民憂心，中華照顧者關懷協會表示，新竹縣列管街友共有86名，8成以上街友連第一劑疫苗都還沒打，有些人聽信疫苗副作用不敢打，有些則因資訊落差或是缺乏證件，不知何時何地有接種服務，也不會使用1922。

協會社工督導劉志枰說，要勸進街友打疫苗很不容易，先前已勸進8名住進遊民中途之家的街友完成疫苗接種，但住在街頭的街友們疫苗施打意願不高，所以這次除了縣府有提供200元禮券外，協會還加碼施打第一劑者加贈現金500元、第二劑贈現金1000元，以及現場發送糧食物資等，終於催出不少街友願意打疫苗。

劉志枰表示，新竹縣本周預計可為45名街友打疫苗，今天上午雖下著大雨，首批15名街友還是準時到診所報到接種BNT疫苗，現場除提供一般防疫衛教宣導，如戴口罩、勤洗手、注意個人衛生等知識，縣府也準備實用防疫包，內有口罩、體溫計、防疫酒精、餅乾等物資。

小兒科醫師麥建方表示，Omicron病毒傳染力強，大部分為無症狀感染者，讓診治與防疫難度大為提高，全民疫苗涵蓋率是最重要關鍵，醫師公會希望會員們積極推動政府疫苗政策，這次透過縣府造冊，由中華照顧者關懷協會聯繫無家者到診所打疫苗，可有效延伸疫苗接種涵蓋率到社會更細微的每個角落。

中華照顧者關懷協會為催出街友來打疫苗，9日於診所外發送物資，並給出打第一劑就加贈500元現金的好康。記者巫靜婷／攝影
中華照顧者關懷協會為催出街友來打疫苗，9日於診所外發送物資，並給出打第一劑就加贈500元現金的好康。記者巫靜婷／攝影
小兒科醫師麥建方（右）為無家者施打BNT疫苗，盼提升全民疫苗涵蓋率。記者巫靜婷／攝影
小兒科醫師麥建方（右）為無家者施打BNT疫苗，盼提升全民疫苗涵蓋率。記者巫靜婷／攝影

疫苗 街友 新竹

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