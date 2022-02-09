聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣衝街友疫苗接種率 協會加贈現金500元催出打氣
新竹縣街友新冠肺炎疫苗接種率低，避免街友成為防疫破口，新竹縣政府委由中華照顧者關懷協會與新竹縣醫師公會合作，9日於竹北市麥建方小兒專科診所辦理遊民集體接種疫苗，在協會加贈現金500元及物資的誘因驅使下，本周預計催出45名街友分批施打，可望將街友疫苗接種率從2成提高至6成以上。
街友長期居無定所，棲宿於社區一角，較缺乏社會資源及訊息，對於疫情防範顯得薄弱，讓社區居民憂心，中華照顧者關懷協會表示，新竹縣列管街友共有86名，8成以上街友連第一劑疫苗都還沒打，有些人聽信疫苗副作用不敢打，有些則因資訊落差或是缺乏證件，不知何時何地有接種服務，也不會使用1922。
協會社工督導劉志枰說，要勸進街友打疫苗很不容易，先前已勸進8名住進遊民中途之家的街友完成疫苗接種，但住在街頭的街友們疫苗施打意願不高，所以這次除了縣府有提供200元禮券外，協會還加碼施打第一劑者加贈現金500元、第二劑贈現金1000元，以及現場發送糧食物資等，終於催出不少街友願意打疫苗。
劉志枰表示，新竹縣本周預計可為45名街友打疫苗，今天上午雖下著大雨，首批15名街友還是準時到診所報到接種BNT疫苗，現場除提供一般防疫衛教宣導，如戴口罩、勤洗手、注意個人衛生等知識，縣府也準備實用防疫包，內有口罩、體溫計、防疫酒精、餅乾等物資。
小兒科醫師麥建方表示，Omicron病毒傳染力強，大部分為無症狀感染者，讓診治與防疫難度大為提高，全民疫苗涵蓋率是最重要關鍵，醫師公會希望會員們積極推動政府疫苗政策，這次透過縣府造冊，由中華照顧者關懷協會聯繫無家者到診所打疫苗，可有效延伸疫苗接種涵蓋率到社會更細微的每個角落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言