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遠百竹北店內部停車動線不良 將拆矮牆拓寬車道

中央社 / 新竹縣9日電

遠東百貨竹北店試營運期間，因內部停車場動線設計不良，車輛通行困難，新竹縣府今天表示，將由遠百拆除地下停車場出口機車道矮牆，增加標線畫製，拓寬汽車道改善。

近日民眾批評，遠東百貨竹北店內部停車場動線設計不良，車道狹窄通行困難，而在牆面上更有不少車輛通行時擦撞痕跡，怨聲連連。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，已協調遠百針對地下停車場出口車道進行改善，拆除右側機車道矮牆，並增加標線畫製，以增加辨識，預計在2月12日全數完成，遠百也會加派人手於停車場各樓層間進行交管。

縣府交通旅遊處表示，未來在莊敬北路北向右轉勝利二街的交通號誌，將增加右轉專用號誌，也一併調整車道標線，交維計畫規範也會研議調整。目前協調由遠百加派人力維持鄰近交通，避免造成居民及消費者的困擾。

遠百竹北店表示，針對消費者的反映會積極改善，目前在1樓地下停車場出口處，除拆除側邊機車道矮牆，左側方柱也將加貼反光功能防撞膠條，以不影響整體結構的前提下，擴大車道寬度，而各樓層也會採取人工單向管制，並增加進出口管制來確保通行順暢。

遠百竹北店為新竹縣首座百貨商場，也是新竹縣第一個百貨BOT案，遠百竹北店於民國106年6月動工，歷經5年籌備，期間遇到疫情、天候、缺工等因素影響，在1月14日進入試營運階段；而開幕活動因疫情延期，目前仍維持試營運狀態。

車道 停車場 新竹

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