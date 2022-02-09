新竹神秘元宵祭典12日晚登場 北埔擎油笐火夜遊祈平安

新竹縣北埔鄉每年農曆正月十五的夜晚，全鄉都會動員聚集，甚至外地遊子都要返鄉，眾人高舉「油笐火」夜遊北埔山城，希望為一整年祈求平安、風調雨順。今年同時也是開隘188年紀念，同樣將舉行一系列慶祝活動，北埔鄉公所因此邀請民眾共襄盛舉，體驗新竹最神秘元宵祭典。

擎油笐火（客語海陸腔發音：kia rhiu gong fó，意指舉火把）是北埔鄉當地特有習俗，在元宵節前後的夜晚，鄉民會持火把在北埔的信仰中心慈天宮廟前廣場集合，隨後眾人高舉火把一路遊街到秀巒山上祭拜山神，以祈求山神保佑。

習俗已有百年傳統，不過相傳在日治時期政府為削弱北埔抗日勢力，便於慈天宮後方開闢一條筆直的道路，直抵秀巒山，斬斷北埔的龍脈，戰後才恢復油笐火習俗，也逐漸發展壯大，成為每年正月十五晚「北埔火龍」景象，象徵接回北埔的龍脈。

今年除了12日晚間6點開始油笐火，也舉辦白天的活動，像是讓遊客能DIY油笐火、安排遊客們進到村落「遶山花」輕旅行，晚間夜遊完則有朴子太子藝術團到場表演，希望讓遊客留下難得回憶。