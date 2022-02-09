租屋族注意！竹縣租金補貼14日開跑最高補助5000元

110年度住宅租金補貼第2次受理申請，從今年2月14日起至25日，因應疫情採線上及郵寄方式受理，補貼期間為12個月，新竹縣分三級補貼，每月最高補貼租金5000元，名額共187戶，新竹縣政府呼籲符合資格的租屋客盡速來申請，減輕疫情下的負擔。

竹縣府產發處表示，凡年滿20歲者皆可申請，未滿20歲者則限已婚者可提出申請，申請者家庭成員所得及財產均應低於下列金額，每人每月平均所得3萬3220元，每人動產限額22萬5000元，家庭不動產限額530萬元。

產發處指出，新竹縣租金補貼分三級補貼，第一級為家庭成員2人以上，且成員中具有低收入戶身分者；家庭成員3人以上，且成員中具有中低收入戶身分者，每月最高補貼租金5000元。第二級為非屬第一、三級條件者，每月最高補貼租金4000元。第三級為家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身分者，每月最高補貼租金2400元。

產發處提醒，因應疫情威脅，一律採線上及郵寄方式申請，無臨櫃及現場受理，請符合資格民眾把握時間上內政部網站申請，或將申請書及附件等書面資料郵寄至「新竹縣竹北市光明六路10號產業發展處都市設計審議科受理」，如有疑問請電洽03-5518101轉6186、6187、6191，詳細申請資格內容或申請書件公告於新竹縣政府及內政部營建署網站「住宅補貼專區」。