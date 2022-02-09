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桃園捷運綠線G09站用地 臨中正路面地上物已全拆除
桃園捷運綠線GC03標（約臺鐵桃園站與桃園區中正路全線）的G09站，去年5月5日起執行第1階段既有建物拆除，原訂45個工作天但是至今地上物仍未全部拆除，捷運工程局表示因為部分管線等細節工作要進行，加上還有兩戶因自身權益問題，反對拆除或有居住問題，仍需溝通。
G09站以桃園區中正路、埔新路、民光路和力行路圍成的街廓為主，基地要新建車站、出入口及通風豎井等捷運相關設施，市政府提出聯合開發計畫獲得多數原住戶和地主支持，不過仍有部分地主認權益受影響而反對，甚至到市政府抗議。
捷工局說明，經過多次溝通協調，去年5月執行拆除工作時，還有3戶表有不同意見，現在為兩戶，一戶認為權益受損堅持不要拆，另一戶當初是協調時同意配合，但是以還沒找到合適住所等原因表達還不能搬走；因為有的已經領取拆遷補償費，捷工局正請法院出面協調，希望儘快完成搬遷。
桃園捷運工程局表示，中正路舊市區有永和市場G08站、力行路口G09站，前者已經完成地上物拆除工作，G09站在中正路557號至543號（單號側），拆除後就要進行明挖站體工程，目前鄰近中正路側的用地已完整取得，住戶也全數搬離。
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