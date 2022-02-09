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桃園2021火警降至三位數 案件量創六都近5年新低
桃園去年火災發生件數966件，創近5年新低，也是6都唯一火災件數在三位數以下的城市。市長鄭文燦今早主持市政會議時表示，顯見桃園消防在救災能力提升之外，災害預防方面也做了很多努力。
根據內政部統計處顯示資料，桃園近5年火災逐年下降，2017年有2349件，2019年有1600件，去年則降到三位數，剩下966件。去年同期的其他直轄市火災件數排名，以高雄2867件最高，其次是台中2606件，接下來依序是新北2025件、台南1722件和台北1637件。
鄭文燦表示，桃園人口逐年成長，目前到達227萬人，工廠有1萬2千家，還有部分未登記工廠，然而火災件數逐年下降，去年966件是六都最低，成果得來不易。
然而，桃園雖然近幾年火災件數逐漸減少，但也經歷過數次重大火災事故，例如新屋保齡球館大火、國道陸客火燒車、中壢泰豐輪胎、平鎮敬鵬火警和蘆竹旭富大火，衍生不少責任歸屬及保險理賠問題，因此火場調查工作也相當重要。
鄭文燦說，桃園2019年到去年共有885份火場報告書，協助檢警偵破了93件縱火案。另外，調查也統計火災發生原因，除了縱火4%之外，電器及電線走火佔20%，現場遺留火種11%，炊事不慎7%，其他58%是各種原因。為了要增加火在現場解讀能力，除了強化技能訓練，硬體設備也要增加，希望透過救災、防災和火場調查等面向強化，提升整體社會安全。
另外，消防署最近將直轄市消防大隊長提升到10職等，與簡任技正及專門委員同等。鄭文燦表示，桃園五個消防大隊及特搜大隊的大隊長，只要完成訓練，就可以升為簡任官，屆時跟簡任技正和專門委員就可能內外戶調，未來會透過這個機制來促進消防局本部和各大隊之間的互調。
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