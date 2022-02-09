把關日本進口食品 桃市年抽驗800件、月查800件標示

行政院昨天宣布日本福島食品解禁，桃園市長鄭文燦今天上午主持市長會議時表示，桃園食安稽查大隊有40名人力，過去幾年都有輻射汙染食品的稽查，近3年共稽查145件，未檢測出有輻射汙染食品。

鄭文燦也說，衛生局現在有一套輻射食品快速篩檢儀，可以幫食品做快篩，複驗則會送到中央指定的實驗室，如果有必要，桃園也會增設更多的儀器設備。

針對日本進口食品，桃園的抽驗稽查量能原本一年落在40件到60件之間，未來將提升到每年800件，而食品標示的查驗工作也將提高到每月800件，結果將公告在桃食安心資訊平台，供民眾參考。

鄭文燦說，為食安把關，以透明、科學的方法來處理食品開放的問題，相信可以讓市民安心，「過去我們做了查驗，未來會擴大查驗，如果中央有新的規範，桃園也會根據規範做調整」。