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影／好美！竹市文雅里最老街道 高掛400顆彩繪燈籠吸睛

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市文雅里富町燈節彩繪燈籠以虎年、防疫為主題，創作各有巧思。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節彩繪燈籠以虎年、防疫為主題，創作各有巧思。記者張裕珍／攝影

新竹市文雅里富町燈節開跑！文雅里城北街最近妝點600顆燈籠，其中400顆彩繪燈籠以虎年、防疫為題創作，迎合時事也增添年味。全長80公尺的街道燈籠高高掛，入夜點亮後溫暖繽紛，讓人看了目不暇給，吸引民眾、網美搶拍，成為最應景的打卡熱點。

新竹市文雅里在日治時代稱「新富町」，當地里長朱毅去年配合新竹台灣燈會發起「富町燈節」，雖然台灣燈會停辦，但文雅里的小燈區仍在防疫指引下辦理，創造地方亮點。活動今年邁入第二年，地方擴大辦理富町燈節，規模更勝去年，不僅燈籠比去年多1倍，燈籠布置也從40公尺拉長到80公尺，還首度融入竹架工藝，讓富町燈節更添年味。

朱毅說，從半年前開始進行彩繪燈籠徵件競賽，參與的民眾小至幼兒園孩童、大至成人都有，彩繪題目為虎年與防疫，大家無不發揮巧思，有的在燈籠畫上防疫人員全副武裝的模樣，有的則替老虎戴上了口罩，都別具巧思，北星福德宮也參與活動在廟旁牆面打造紅色燈籠牆，讓燈節更有喜氣。

文雅里富町燈節過年期間開跑，已經吸引不少人來到城北街朝聖繽紛的燈籠美景，不乏親子、網美拍照打卡，也有不少返鄉遊子來感受家鄉的年節氣氛。1名旅居德國多年的婦人特地來朝聖，直呼國外看不見這樣的美景，「燈籠真的很美」，讚許里長真的相當用心，令人感動。

朱毅說，富町燈節選在城北街舉行，這裡是文雅里最老的街道，也是重要的聯外道路，城北街上還有1間里內唯一的土地公廟北星福德宮。現場因應防疫，請民眾落實實聯制、戴口罩，並全面禁止飲食，歡迎大家把握時間，在3月6日前來賞燈，燈節結束後也將保留燈籠作品，歡迎其它單位邀展。

文雅里富町燈節每晚5點半亮燈一路到晚上10點，地點在城北街137巷。朱毅提醒賞燈民眾，因城北街周圍為住宅區，也為汽機車出入要道，請大家賞燈時降低音量、拍照時也要注意來往車輛，建議可將車輛停放中正市場停車場，步行至會場5分鐘。

新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節彩繪燈籠以虎年、防疫為主題，創作各有巧思。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節彩繪燈籠以虎年、防疫為主題，創作各有巧思。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影
新竹市文雅里富町燈節開跑，彩繪燈籠高高掛，吸引民眾拍照欣賞。記者張裕珍／攝影

台灣燈會 新竹 口罩

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