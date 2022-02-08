桃園許厝港國家濕地自行車道新護欄遭破壞 海管處追兇

桃園市大園區許厝港溼地自行車道去年改善材質等問題後使用率高，不料護欄卻出現缺損。海管處指出新護欄很堅固，如果不是人為惡意用力摧毀，東北季風不可能吹斷，已經請大園警分局幫忙追查，希望早日揪出破壞者，也請遊客幫忙注意，大家欣賞美景不要搞破壞。

海管處表示，許厝港濕地從埔心溪至新街溪出海口間的自行車道長約2公里，原本鏽是容易鏽蝕損壞的金屬護欄，現在全部汰換成環保塑木，提供民眾更安全的騎乘環境及步行空間，同時繼續改善車道標誌及路面品質，與再進行內海段的自行車道優化工程；被破壞的護欄集中在內海圳頭段，研判利用夜晚沒遊客和賞鳥者的時候破壞，不排除同一（夥）人所為。

桃園副市長高安邦去年1月還騎著自行車體驗大園濱海自行車道圳頭段護欄改善成果，沒想到護欄換新的材料後竟然被破壞，海管處修好又被破壞，最近一次是去年12月底，因為負責修護的工人和材料無法立即到位，到現在還沒修復。市議員徐其萬也在臉書強調公共資產需要大家珍惜愛護，呼籲共同維護公用財產。