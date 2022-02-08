聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園許厝港國家濕地自行車道新護欄遭破壞 海管處追兇
桃園市大園區許厝港溼地自行車道去年改善材質等問題後使用率高，不料護欄卻出現缺損。海管處指出新護欄很堅固，如果不是人為惡意用力摧毀，東北季風不可能吹斷，已經請大園警分局幫忙追查，希望早日揪出破壞者，也請遊客幫忙注意，大家欣賞美景不要搞破壞。
海管處表示，許厝港濕地從埔心溪至新街溪出海口間的自行車道長約2公里，原本鏽是容易鏽蝕損壞的金屬護欄，現在全部汰換成環保塑木，提供民眾更安全的騎乘環境及步行空間，同時繼續改善車道標誌及路面品質，與再進行內海段的自行車道優化工程；被破壞的護欄集中在內海圳頭段，研判利用夜晚沒遊客和賞鳥者的時候破壞，不排除同一（夥）人所為。
桃園副市長高安邦去年1月還騎著自行車體驗大園濱海自行車道圳頭段護欄改善成果，沒想到護欄換新的材料後竟然被破壞，海管處修好又被破壞，最近一次是去年12月底，因為負責修護的工人和材料無法立即到位，到現在還沒修復。市議員徐其萬也在臉書強調公共資產需要大家珍惜愛護，呼籲共同維護公用財產。
許厝港是國家級濕地，海岸線長10.5公里面積961公頃，是全台最大濕地，升直轄市前附近環境長年管理不善，老街溪出海口還可以看見大量垃圾和早期非法掩埋垃圾、廢棄物被海水沖刷裸露，加上工廠埋暗管排汙水，汙染事件層出不窮，桃園市野鳥學會連年提醒改善，市政府這幾年大力整頓，包括在賞鳥亭旁興建5座「五星級」濱海景觀廁所，另外新建橫跨老街溪出海口長約200公尺的自行車景觀大橋工程也在施工中，完工通車後可以銜接許厝港重濕地及草漯沙丘地質公園等兩大生態亮點，海岸也逐年獲改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言