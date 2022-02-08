龍潭市場復業 自治會：攤商、人潮預估元宵後正常

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭公有零售市場休市4天後復業，攤商、採買人潮尚未恢復正常。圖／古智仁提供
桃園市龍潭公有零售市場休市4天後復業，攤商、採買人潮尚未恢復正常。圖／古智仁提供

全家旗下物流公司日翊員工的確診家人，1月底曾在桃園市龍潭公有零售市場外圍擺攤，造成該市場休市3天、加上公休1天，至今天恢復營業，該市場裡外攤商約7、8成復業，受疫情影響，整體人潮尚未恢復，該市場自治會長李德興今天下午表示，市場內攤商及人潮因為過年休息及疫情影響，尚未恢復正常，可能要到元宵節過後，才會慢慢恢復正常。

龍潭公有零售市場休市清消4天後，延至今天復業，部分民眾戴口罩、實名制防疫規定上市場，謝先生說，大家會怕，採買也是快買、快走。龍潭里長古智仁表示，龍潭市場裡外連續4天清消，環境乾淨，1300多人採檢都是陰性，復業第一天整體攤商約8成復業、人潮4成多，明天初九天公生日，不殺豬雞鴨，攤商不會太多，之後相信採買人潮會慢慢回來。

李德興表示，龍潭公有零售市場休市期間清消，適逢春節期間，過年休假及疫情影響，該市場裡面攤商大約6、7成回來擺攤營業，採買人潮可能受疫情影響，大約3成回來，人潮減少，預料要等元宵節過後，市場才會逐漸恢復過去正常。

桃園市龍潭公有零售市場休市4天後復業，攤商、採買人潮尚未恢復正常。圖／古智仁提供
桃園市龍潭公有零售市場休市4天後復業，攤商、採買人潮尚未恢復正常。圖／古智仁提供

疫情 元宵節 桃園

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