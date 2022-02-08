桃園租金補貼超額申請4800多戶 全獲行政院同意補貼

桃園市都發局表示，已經成功為申請110年度租金補貼超額的4800多戶成功爭取一樣可以獲得補貼；第2次申請今年2月14日起申辦，最高可以享有5000元補助。

住宅發展處指出，110年度租金補貼第2次受理申辦時間為111年2月14日至25日，桃園市提供2833戶計畫額度，錯過上次申請機會的民眾可把握機會；這次只受理租金補貼，為防止新冠肺炎疫情擴散，只開放線上申請，請至內政部住宅補貼線上申請網https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline及郵寄掛號申請（地址:桃園市桃園區力行路300號），民眾如需紙本申請書可於受理期間至住宅發展處索取。

都發局表示，110年度租金補貼第1次申請為去年8月受理，桃園市合格戶1萬9000戶，超額4800多戶原本因計畫戶數有限而無法領取補貼，鑑於新冠肺炎疫情影響民眾工作生計等因素，市府向中央爭取超額合格戶全額滿足，行政院今年1月18日同意桃園市超額符合資格者都補貼；增額租金補貼合格戶補貼預算都由中央全額支應，因行政作業時間，增額租金貼合格戶將於2月底核撥兩個月款項（1、2月）至指定帳戶，3月起按月核撥，共計補貼12個月。

住宅發展處表示，實務上收到合格公文仍可能有需補件的狀況，常見態樣有租賃契約未檢附完整、租賃契約承租人或出租人欄位未寫上身分證字號、未於申請書欄位簽屬切結、租賃契約塗改處未請出租人簽章、出租人非所有權人等，住宅發展處將發送補正簡訊，請民眾收到後聯繫確認需補正狀況。有關租金補貼作業流程及相關切結書文件可上相關網站https://reurl.cc/mGoWxj、https://reurl.cc/g02gYz查詢，需於3月10日前補正才能於該月底核撥租金補貼款項。