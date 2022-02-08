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石門水庫滿水位5年平均蓄水最高 桃園一期灌區不停灌

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。 記者曾增勳／攝影
石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。 記者曾增勳／攝影

春節過後北部地區水情穩定，桃園許多農民陸續提前展開一期稻作整地、準備插秧進度，由於水情供灌穩定，桃園市石門管理處農田大區輪灌區亦未強制停灌，水利署北區水資源局副局長郭耀程今天下午表示，目前石門水庫蓄水滿水位，預估至今年6月底前可穩定供水，石門灌區從本月7日起供灌、桃園灌區農田將從11日起供灌，提供一期稻作農田供水。

北區水資源局表示，石門水庫春節至今，雨水降下，水庫蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，是今年第一次滿水位，若比較石門水庫近5年同期平均降雨量1.45億噸，多出6000萬噸水量，蓄水最高，水情樂觀，可滿足一期稻作農田供水需求，石門灌區已率先供灌整田插秧，桃園灌區也將自11日起供灌整田，一期稻灌區未停灌。

郭耀程表示，該局與水利署桃園、石門管理處合作，配合盡量先使用河川、埤塘水源，延長水庫供應民生、產業用水時間，目前水庫滿水位，一期稻農田灌區供水穩定，，據中央氣象局預估，今年3、4月降雨較正常降雨偏少，不過預估至今年6月底前，供水穩定，為水庫長期穩定供水，還是請民眾節約用水。

桃園、石門農田灌區一期稻作供水無停灌之虞，但根據規定，一期稻作農田大區輪灌輪到石門灌區，水利署石門管理處長林昆賢表示，一期稻大區輪灌為石門管理處的八門、中壢、過嶺工作站灌區農田約6000公頃，由農民自由選擇是否休耕或轉作、雜作，並非強制性灌規定。

石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。圖／北水局提供
石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。圖／北水局提供
石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。圖／北水局提供
石門水庫春節後至今蓄水達2.05億噸水量，蓄水率達100%，今年第一次滿水位。圖／北水局提供

石門水庫 桃園

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