從教化學子變化度眾生 苗栗教育處長轉職肉品市場

苗栗縣政府教育處長邱廷岳今天起轉任苗栗肉品市場總經理，縣長徐耀昌頒贈褒獎狀，肯定他奉獻教育40餘年的傑出表現，並期勉他發揮豐富歷練及管理經驗，推動肉品市場企業化管理，提升經營績效；邱廷岳從「教書變賣豬肉」，肉品市場董事長葉志航認為邱過去在教育界「教化學子」，轉職肉品市場可說是「化度眾生」，相信市場營運績效將更上層樓。

縣府指出，邱廷岳歷任教師、主任、校長，照南國小校長任內退休後，前年3月縣府以政務職延攬他任教育處長迄今，在教育及公務體系服務約45年，他在教育處長任內爭取風雨球場設施，建置全縣完整體育環境，配合國家推動綠能政策，為國中小學建置冷氣設施、提供優質教學環境，積極推動雙語教育提升學生競爭力越。

徐耀昌上午在縣務會議頒發褒獎狀感謝邱廷岳的奉獻，邱轉任肉品市場總經理後，遺缺由教育處副處長葉芯慧升任。

隨後邱廷岳至肉品市場就職，徐耀昌、副議長李文斌、苗栗肉類公會理事長何永祥、肉品市場董監事等人受邀參加交接儀式，在董事長葉志航監交下，新任總經理邱廷岳與兼代總經理陳世省完成交接。

徐耀昌強調，肉品市場在員工努力下，近年連續獲全國肉品市場辦理屠宰廠與化製廠進出輛及繫留場消毒作業金牌獎，辦理毛豬共同運銷、單一牧場名義出豬及產銷調配業務評鑑績優等殊榮，110年度營業純益達646萬餘元，值得嘉許，董事長葉志航及新任總經理邱廷岳分別出身公務及教育部門，具備豐富學養與行政經驗，相信他們能秉持企業經營理念，帶動肉品市場營運績效及永續經營。