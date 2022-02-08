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沙河溪工程被批破壞飯島氏銀鮈 苗縣府：停工研擬對策

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉沙河橋改建及護岸改善工程遭批評破壞飯島氏銀鮈棲地，縣政府已經停工，研擬改善對策。圖／本報資料照片
苗栗縣頭屋鄉沙河橋改建及護岸改善工程遭批評破壞飯島氏銀鮈棲地，縣政府已經停工，研擬改善對策。圖／本報資料照片

苗栗縣頭屋鄉沙河橋改建及護岸改善工程遭批評破壞一級保育類野生魚種飯島氏銀鮈棲地，縣政府今天回應，工程已經停工，研擬改善對策，報請相關單位人員同意後才會復工。

多個生態、環保團體今天到經濟部水利署抗議，水利署第二河川局、苗栗縣政府施做的沙河橋改建及護岸改善工程，並未落實生態檢核，嚴重破壞飯島氏銀鮈重要棲地與護岸生態，苗栗縣政府水利處回應，工程已停工並研擬對策中。

水利署列入重要河川環境營造計畫補助6780萬元，縣府配合款420萬元，沙河橋改建及沙河溪整治工程去年1月開工，預定今年5月完成，今年1月間林務局委託台灣大學團隊調查發現，工程位在一級保育魚類「飯島氏銀鮈」的棲地熱區。

縣府水利處長楊明鐃指出，二河局於工程前，曾舉行4次地方說明會，也辦理生態檢核，但都漏了飯島氏銀鮈，縣府獲報後立即停工，並要求顧問公司請生態專家協助，研擬改善對策，報請林務局等相關單位人員同意後，才會復工。

苗栗縣 水利署 護岸

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