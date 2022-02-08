中壢火車站前Youbike因處桃捷延伸站 今起換位置營運

原設置於桃園中壢火車站站前圓環的「中壢火車站（前站）」Youbike租借站，為配合交通部鐵道局北區工程處，台灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸中壢火車站建設計畫CM01區段標A23車站第1工區工程案，昨日已將場站位置調整，新站位置位於中壢火車站前站出口右側區域往中和路方向，欲租借民眾切勿跑錯位置。

中壢火車站前中正路從建國路口至延平路口段，先前配合桃園國際機場捷運延伸線施工，自2014年10月各架設長約150公尺、寬約2車道的圍籬，2020年拆除，結束6年施工黑暗期，原施工路面重鋪後，復舊如新，雙向各2車道變得平整、視野開闊；而現在也是為了配合桃捷延伸中壢火車站建設計畫，因此將Youbike租借站遷站。

桃市府交通局提醒，新、舊場站系統設定需要1小時作業時程，原舊站昨日晚間11時停止營運，新站今凌晨0時已開始營運，已有民眾至新站還車完成，舊站今下午也有看到工人在實施拆除作業，不過還是有需求提醒民眾今天開始別跑錯位置。