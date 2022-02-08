大享擴廠案遭停止執行 自救會直呼是竹北人的新年禮物

已在新竹縣有60多年歷史的玻璃廠大享容器，原本規畫在竹北進行擴廠，但因居民抗議反對，組織自救會向法院聲請停止執行，昨天獲准；自救會稱是新竹縣民的勝利，要求重新環評，縣府則有意提起上訴，不認環評有瑕疵。

反大享擴廠自救會聲明，新竹縣政府通過大享容器公司擴廠開發案，是存在環評瑕疵，更表示法院也指出，大享容器廢污水零排放承諾根本沒有達成的可能，完全未依環評作業準則第17條第2項、第3項規定進行污水受水體影響評估。

自救會長林碩彥表示，在沒有完整的都市更新計畫下，農地工廠的再擴廠都應審慎評估，確保非無煙工廠移出住宅區，並稱「我們認為大享容器公司是有煙工廠，前科累累的壞學生，擴廠應立即停止執行」。

自救會也要求新竹縣府環保局應對此案重新檢討、重新再啟動環評，並表示「現況是停止執行擴廠，我們會持續與竹北市民站在一起，繼續努力，完成最後的任務。」