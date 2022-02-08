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迎接開學 竹市中小學完成清消用餐要用隔板

中央社 / 新竹市8日電

新竹市長林智堅今天宣布，迎接開學季，市府在11日開學日前，將完成全市高中、國中、小學、非營利幼兒園等共69校消毒，開學後強化校園防疫，用餐時要使用隔板。

新竹市長林智堅今天開防疫會議，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未降溫，因應開學，市府已請各校備妥防疫物資，並請各校遵循防疫指引，確實執行防疫措施，包含師生戴口罩、進入校園量測體溫，如有發燒情形請家長帶回就醫並追蹤身體狀況。午餐時間使用隔板，若該校1名師生確診，即停課14日。

新竹市政府啟動長輩第3劑疫苗專案，林智堅說，已發放1.8萬名65歲以上長輩第3劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納疫苗

林智堅表示，依據中央流行疫情指揮中心推出加碼津貼，即日起至3月31日，若家屬無法陪同長輩打疫苗，可請熟悉的居服員陪同長者接種疫苗，居服員則有每案200元加碼津貼。

莫德納疫苗 林智堅 新竹

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