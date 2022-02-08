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2022虎虎生風鬧元宵 竹市「小光虎」提燈周六限量發放

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今舉辦「虎虎生風鬧元宵」記者會，邀「好玩的劇團」開場。圖／市府提供
市府今舉辦「虎虎生風鬧元宵」記者會，邀「好玩的劇團」開場。圖／市府提供

2022新竹過好年系列活動「虎虎生風鬧元宵」將在本周六（12日）展開，除邀來金曲歌手壞特返鄉開唱，現場還有80攤市集、5場懷舊復古親子手作課程，帶民眾重回兒時記憶。

北大公園會免費發送6000份限量「小光虎」提燈，東門城及護城河沿岸則有6件「虎嘯生風」裝置藝術燈飾，歡迎民眾提燈沿途尋虎蹤跡；東門城主燈「光虎」每晚5點半至晚間10點亮燈，每30分鐘一場，白天夜晚各有風貌。

市府今舉辦「虎虎生風鬧元宵」記者會，邀「好玩的劇團」開場，市長林智堅現場製作「炸元宵糖葫蘆」，為熱騰騰的炸湯圓裹上糖衣。

他說，本周六在北大公園下午3點將發放限量6000份「小光虎」提燈、東門城廣場下午5點半舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩，數量有限送完為止，邀大小朋友提燈上街漫遊護城河，來趟竹市「尋虎」之旅。

林智堅表示，雖然疫情已相對穩定，但市府仍因應防疫調整活動規模，盼能讓民眾受滿滿年節氣氛，邀請國人至竹市東門城觀賞「光虎」聲光秀，策展團隊將藝術創作加入傳統元素，結合竹市重要地標，吸引民眾拍照打卡。

城市行銷處表示，「虎虎生風鬧元宵」晚會於北大公園開幕，邀金曲歌手壞特、聲林之王創作歌手許淨淳開唱，以及街頭藝人天馬戲創作劇團-夜光扯鈴、新竹聯豐龍獅戰鼓團-LED燈舞龍舞獅、好玩的劇團-話劇說傳統故事、化踴舞蹈團-民俗舞蹈、劍玉師小螺絲演出；舞台區另有猜燈謎送限量小提燈活動。

5場懷舊復古DIY體驗則包括糖葫蘆教學、竹槍DIY、椪糖動手做、萬花筒+剪紙DIY、手作造型湯圓等，即日起開放線上報名（https://reurl.cc/jkQDnm），活動現場也開放名額後補；護城河畔另有80攤美食及文創市集。

城銷處說明，「小光虎」提燈由都市藝術工作室設計，以構成圖片的最小單位「像素」為概念，邀請大小朋友拿起黑筆發揮創意畫上虎紋，創作獨一無二的作品，也可將小光虎自由堆疊組合，當無數提燈堆疊出的作品，象徵集結眾人之力發揮最大力量，其中「小光虎踏青」裝置作品即是用提燈拼接而成的大型Q版虎掌，歡迎大家提著小光虎與作品合影留念。

另，新竹過好年6件「虎嘯生風」裝置藝術持續展出至2月28日，位於東門城、護城河周邊，結合「聲音」與「生風」在地元素，東門城4公尺高主燈「光虎」聲光秀每晚5點半開演，護城河周邊還有「掌聲林」、「徹夜未眠直至晨光」、「身風」、「無限光景_護城河版」、「小光虎踏青」等藝術裝飾。

每晚5點半至晚間10點亮燈，每30分鐘一場，演出長度約3分鐘。圖／市府提供
每晚5點半至晚間10點亮燈，每30分鐘一場，演出長度約3分鐘。圖／市府提供
5場懷舊復古DIY體驗則包括糖葫蘆教學、竹槍DIY、椪糖動手做、萬花筒+剪紙DIY、手作造型湯圓等，即日起開放線上報名。圖／市府提供
5場懷舊復古DIY體驗則包括糖葫蘆教學、竹槍DIY、椪糖動手做、萬花筒+剪紙DIY、手作造型湯圓等，即日起開放線上報名。圖／市府提供
本周六下午北大公園將限量發送6000份「小光虎」提燈、東門城廣場下午5點半舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩，數量有限送完為止。圖／市府提供
本周六下午北大公園將限量發送6000份「小光虎」提燈、東門城廣場下午5點半舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩，數量有限送完為止。圖／市府提供

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