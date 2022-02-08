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新埔花燈踩街19日登場 竹北、湖口燈會有小提燈可拿

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日至20日於竹北東興圳舉辦花燈靜態展示、19日新埔鎮舉辦「花燈踩街迎天穿」活動。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日至20日於竹北東興圳舉辦花燈靜態展示、19日新埔鎮舉辦「花燈踩街迎天穿」活動。記者巫靜婷／攝影

花燈慶元宵，新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日至20日於竹北東興圳舉辦花燈靜態展示、19日新埔鎮「會動的花燈」踩街活動，另外竹北市公所也將在水圳森林公園展出「動物派對」主題燈會，預計11日點燈；湖口鄉公所則在11日至28日在公二公園、公兒五公園辦理燈會，並發送虎年小提燈。

新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日起於竹北東興圳景觀公園推出花燈靜態展示、人氣花燈票選、親子劇團、樂團接力演出，19日在新埔鎮集結超過50組隊伍熱鬧踩街。交旅處指出，東興圳會場分為競賽花燈區、童趣區、神話區等3大燈區，並首度採用「水岸光雕」將女媧補天的故事投影於水面。

新竹縣重頭戲「花燈踩街迎天穿」活動，去年因疫情停辦，新埔鎮長林保祿說，今年全鎮19個里中有12里認為應復辦，因此決定於19日傍晚6時起踩街，以新埔國中為起點，沿中正路行走，總長約2公里，走完約耗時1個半小時，另外上午的千人健走活動，因應防疫，僅開放新竹縣民報名參加。

新竹縣長楊文科表示，疫情發展漸趨控制，但仍不能鬆懈，參與踩街隊伍全員需列冊管理、活動會場定點提供酒精、加強環境清消頻率、走動式舉牌提醒民眾全程戴口罩、禁止飲食、市集販賣餐飲皆完整包裝等措施，也呼籲參與活動民眾務必全程戴口罩。

竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，以生肖虎「虎耀竹北」為主燈，幾何造型及光雕秀營造氣勢，5大燈區創造不一樣的視覺感受，另於12日下午3時舉辦草地音樂會，周末規畫4場次DIY課程，「神奇虎」手提花燈、虎頭帽於11日傍晚6時30分、12日至15日傍晚6時，於水圳公園限量發放。

湖口鄉公所2022湖口元宵走春趣，將於11日至28日在公二公園及公兒五公園登場，以圓滿、福氣、好客的5隻福虎為主軸，設有5大幸福燈區，超過20組燈飾、聲光互動、線上平安祈福、光雕投影等。公所表示，活動期間每天傍晚6時將於大會服務台發送一大、一小「兩隻老虎」小提燈。

新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日至20日於竹北東興圳舉辦花燈靜態展示、19日新埔鎮舉辦「花燈踩街迎天穿」活動。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府攜手新埔鎮將於12日至20日於竹北東興圳舉辦花燈靜態展示、19日新埔鎮舉辦「花燈踩街迎天穿」活動。記者巫靜婷／攝影
湖口鄉公所2022湖口元宵走春趣，將於11日至28日在公二公園及公兒五公園登場。圖／湖口鄉公所提供
湖口鄉公所2022湖口元宵走春趣，將於11日至28日在公二公園及公兒五公園登場。圖／湖口鄉公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，11日至15日現場發放「神奇虎」手提花燈。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，11日至15日現場發放「神奇虎」手提花燈。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，11日至15日現場發放虎頭帽。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，11日至15日現場發放虎頭帽。圖／竹北市公所提供
湖口鄉公所2022湖口元宵走春趣，將於11日至28日在公二公園及公兒五公園登場，活動期間每天傍晚6時將於大會服務台，發送一大、一小「兩隻老虎」小提燈。圖／湖口鄉公所提供
湖口鄉公所2022湖口元宵走春趣，將於11日至28日在公二公園及公兒五公園登場，活動期間每天傍晚6時將於大會服務台，發送一大、一小「兩隻老虎」小提燈。圖／湖口鄉公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，以生肖虎「虎耀竹北」為主燈。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將於11日至20日在水圳森林公園展出「動物派對」燈會，以生肖虎「虎耀竹北」為主燈。圖／竹北市公所提供

花燈 新竹 燈會

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