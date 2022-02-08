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他們開心空巢期有小小孩陪 苗栗縣擴大寄養家庭資格

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣務會議今天通過擴大寄養家庭資格對象，希望更多的新血加入。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府縣務會議今天通過擴大寄養家庭資格對象，希望更多的新血加入。圖／苗栗縣政府提供

家庭照顧模式對於兒童發展至為重要，但苗栗縣寄養家庭服務量能長期吃緊，縣政府縣務會議今天通過，取消寄養家庭年齡及婚齡限制，擴大專業寄養家庭到取得保母人員技術士證，並有2年以上工作經驗者，希望更多的新血加入寄養家庭的行列。

苗栗縣政府1年受理兒童、少年保護通報上千件，兒童、少年有安置需求一百多人，但寄養家庭招募不易，2013年最多有51戶，後來逐年減少，去年一口氣新增8戶，創了歷史紀錄，不過，目前43戶寄養家庭，平均年齡55歲，安置56名兒少，縣府評估服務量能依然吃緊。

縣府社會處今天縣務會議提案，並討論通過苗栗縣兒童少年家庭寄養辦法條文修正，社會處指出，新辦法寄養家庭資格刪除65歲年齡上限，刪除結婚2年以上限制，以照顧能力為審查重點，此外，專業寄養部分，原辦法僅限社會工作相關科系畢業，2年以上社工實務經驗者，資格增列保母證照人員。

社會處指出，縣府安置兒少有一半是6歲以下，正是身心發展啟萌重要階段，安置以親屬優先，其次寄養家庭是最好的選項，提供完整的軟、硬體家庭照顧模式，可以讓被安置兒少感受到溫暖，這不是機構集體生活可以做得到。

16年寄養家庭經驗的苗栗市湯姓夫妻分享，2人專職照顧2歲以下嬰幼兒，已經排到第22號，社區常可看到兩人遛小小孩的身影，兩人說，嬰幼兒必須把屎、把尿，半夜可能還要起床餵食，且沒有周休2日，2人甘之如飴，每天詳細紀錄生活大小事，除了是被安置嬰幼兒最佳利益的任務與責任外，他們空巢期有人陪伴，家裡更熱鬧，生活也充實多了。

寄養家庭 苗栗縣

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