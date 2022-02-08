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桃園新屋圖書館辦伊斯蘭文化特展 不同角度看異國文化

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
「走進伊斯蘭的世界」何學義及黃偉雯聯展，13日前於桃園市立圖書館新屋分館3樓客家藝廊展出。圖／桃市府文化局提供
「走進伊斯蘭的世界」何學義及黃偉雯聯展，13日前於桃園市立圖書館新屋分館3樓客家藝廊展出。圖／桃市府文化局提供

「走進伊斯蘭的世界」何學義及黃偉雯聯展於桃園市立圖書館新屋分館3樓客家藝廊展出，展覽倒數五天，想參與民眾須保握機會。本次展覽透過認識世界各地清真寺、體驗穆斯林服飾及深入淺出的文化知識解說，增進民眾對伊斯蘭文化的知識。

何學義及黃偉雯2位老師，長期以桃園為出發點，致力於推廣南亞及東南亞文化，除了到全台各級學校演講，介紹異國歷史文化、美食DIY及服飾體驗工作坊外，也曾經帶領桃園在地青年走訪桃園大廟、桃園後站移工商圈及龍岡清真寺等地。

市立圖書館新屋分館主任劉銀丹表示，台灣穆斯林人口不多，所以對於伊斯蘭教這個世界上信仰人數已有18億左右的宗教所知甚少，還有許多人對伊斯蘭教帶有偏見，即使伊斯蘭的色香味就在我們的身邊，但卻忘了去汲取它的美，並且找到一條路去接近它。

這次展覽以認識世界性伊斯蘭文化為主題，展示有照片、掛布及收藏品，讓民眾更能了解穆斯林的生活。為配合新冠病毒防疫措施，請入館參觀的民眾配戴口罩，入口處亦設有酒精消毒，歡迎多多利用。

展覽透過認識世界各地清真寺、體驗穆斯林服飾及深入淺出的文化知識解說，增進民眾對伊斯蘭文化的知識。圖／桃市府文化局提供
展覽透過認識世界各地清真寺、體驗穆斯林服飾及深入淺出的文化知識解說，增進民眾對伊斯蘭文化的知識。圖／桃市府文化局提供

伊斯蘭 桃園 穆斯林

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