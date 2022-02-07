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請儲水備用！桃園中壢28里12日停水23小時 影響3.3萬戶
台灣自來水公司第二區管理處進行桃園市平鎮區金陵路四段1000mm管線改善工程施工，市府經發局今天公告，配合該項工程施工，自本月12日8時起至13日7時止，中壢區、平鎮區共28里總共3萬3000用戶，預計停水23小時，請民眾預先儲水備用，避免用水不便。
台灣自來水公司表示，因應平鎮區金陵路四段1000mm管線改善工程，本月12日8時起至13日7時止，停水區域包括中壢區東興里、正義里、信義里、明德里、健行里、林森里、新興里、興仁里、普強里、普仁里、普忠里、德義里、普義里、自信里、自立里、仁義里、自強里、莊敬里、中正里、中山里、中興里、華勛里、仁愛里23里，及平鎮區北勢里、金陵里、北安里、新富里、北華里5里，停水用戶3.3萬戶。
市府經發局表示，停水區域民眾請預先在停水前6小時完成儲水，並請節約用水，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。
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