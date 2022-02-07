桃園燈會燈組2月9日亮燈每晚看 3大燈區閃耀老街溪魅力

桃園疫情嚴重，桃園市政府取消大型活動，2022桃園燈會即將元宵節前登場，取消各項動態活動，全面改為燈會燈組靜態展，市政府觀旅局長楊勝評今天下午表示，今年桃園燈會「光之桃花源」自9日點燈起至20日止，將在平鎮、中壢老街溪畔，每天晚上6時到10時亮燈展覽，讓民眾走逛參觀今年特色燈組繽紛、欣賞音樂，感受疫情下的元宵節氣氛。

春節過後恢復上班，2022桃園燈會沿著老街溪畔的2公里河岸布置燈組，以平鎮新勢公園、中壢光明公園及老街溪河岸3大燈組展區總共27座燈組，將在元宵節前後閃亮老街溪，廠商進行最後兩天燈組測試，今天傍晚各主題燈組分別亮燈，參觀民眾看到燈會亮燈說，「哇!燈會的燈組漂亮」晚上更添元宵節氣味。

受疫情影響，2021桃園燈會停辦，2022桃園燈會改為燈組靜態展，今年桃園燈會以「光之桃花源」主題，3大展區的新勢公園「天空之城」燈組由傳達桃園國門之都，光明公園「桃花林」燈組以桃園市花桃花的光影科技結合美學設計，老街溪河岸「四月望雨」主題燈組以口灣歌謠之父鄧雨賢的四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花作品設計，搭配新勢公園的招財福（虎）、光明公園的祥獸獻瑞、天馬翱翔及老街溪河岸的望春風、雨夜花各式燈組，透過光影科技及傳統燈藝，打造水岸燈廊。