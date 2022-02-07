南投竹山一碗麵家庭孩子長大了 長女魏雪婷擔任照服員獲獎

昔日「一碗麵故事」的竹山魏家五兄妹，目前除老二魏雪婷投入長照志業，老大冠宇志願役士官後，目前已回老家與父親務農採竹筍，3個弟弟梓敬、學賢則是投身電子業，在台積電的外包商工作，而老四學聖雖一度投入照服員，但目前是在桃園的日月光擔任作業員，工作都還算穩定。

竹山東華醫院表示，魏雪婷高中畢業後曾到馬祖從軍2年，2017年底退伍返鄉，適逢東華醫院開辦照服員職訓，遂報名參與課程，一度正式成為院內的照服員，服務熱心深受同仁好評，之後再報考苗栗仁德護專後，去年完成大學學歷，目前在苗栗一間長照中心擔任照護員，因為表現優異、工作熱情，去年底受到公司推薦，獲得苗栗縣政府頒發「照服員最佳新人獎」。

社區健康中心主任李玉玲表示，「長照實務和想像的落差很大，」除愛心、耐心，還需要勇氣，無論插管灌食、洗澡或臥床病人的衛生清潔工作，都要專業技巧才能順利達成，大家都曾恐懼、反胃過，有時要塗上綠油精、再戴兩層口罩隔離排泄物的氣味，

事實上，從事照服員不像外人所想像，魏雪婷昔日曾透露，一直忘不了那份需要別人幫忙和照顧的無助感，因而她從照顧患者時，不僅得到助人的成就感，還獲得了一份充實感和源自內心的愉悅，是金錢難以衡量的。

東華醫院指出，截至去年止，院方配合南投縣政府共計開辦照服員專班職訓班，共訓練7班達204名學員，因國內老年化情形明顯，一般學員畢業後的就業率不錯，大多有八九成之多，去年更有70位學員因疫情關係，照顧服務員職訓停辦2班級，而無法參訓，今年3月職前班即將開課，已有20多人報名。