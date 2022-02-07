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桃園中壢西堤餐廳群聚停業25天復業 顧客防疫中用餐
桃園市中壢區西堤餐廳爆發群聚事件，西堤餐廳自1月13日起停業25天，今天中午該餐廳貼出「開市大吉」春聯悄悄復業，員工逐桌擦拭消毒，部分客人回到該餐廳內餐用，該餐廳人員表示，該餐廳依防疫指揮中心、桃園市府衛生局防疫規範復業，餐廳內用使用隔板和完成消毒，上班員工須打完2劑疫苗，落實顧客實聯制和戴口罩、消毒，做好防疫措施。
中壢區聯邦銀行、西堤餐廳爆發群聚感染事件，自1月12日起共130人確診，引發桃園成為群聚重災區，位於中壢火車站前商圈的西堤餐廳中壢中山店自1月13日起停業、清消，直到昨天完成檢查復業程序。
該西堤餐廳門口今天中午貼出「開市大吉」春聯復業，員工戴上口罩、面罩後，在餐廳內部逐桌包括隔板，再進行消毒擦拭，中午陸續有老顧客進入用餐，依防疫規定實聯制、戴口罩、消毒入座，1名老顧客說，他以前曾來西堤餐廳用餐，起初聽到該餐廳群聚很害怕，今天看到開業才進入用餐，相信餐廳已做好環境清消防疫措施，。
西堤餐廳人員表示，該餐廳復業，員工回到職場上班都很高興，上班前，員工要先做快篩，必須打完2劑疫苗才能上班，依防疫規定戴口罩、面罩和消毒落實防疫規定，內用隔板、座位、菜單也都依規定消毒，並請顧客配合實聯制、量體溫和消毒防疫措施，客人回來消費就是最大支持鼓勵的動力。
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