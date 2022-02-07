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新竹縣還有近2萬名長者沒打疫苗 已造冊安排加送2百元
據新竹縣衛生局統計，設籍新竹縣的65歲以上長者，還沒打第1劑疫苗仍有約1萬9千人，沒打第2劑則有3千9百人，為了提高長者接種率，新竹縣除了造冊安排施打外，還送200元超商禮券，不過只到2月28日為止，希望新竹縣的長者們能盡快施打疫苗。
縣府表示，由於農曆春節期間親友團聚交流頻繁，造成社區傳播風險提高，為確保長者族群獲得足夠免疫保護力，並降低重症、住院或死亡風險，因此安排造冊專案，明天就會陸續由各鄉鎮市公所協助發放接種通知單，希望長者收到通知單就去打疫苗。
衛生局表示，收到通知單就不用自己預約疫苗，請鄉親們依照通知單接種時間，攜帶健保卡、身分證、小黃卡前往接種，如果無法依照通知單時間接種或設籍外縣市者，則可參加隨到隨打場次，縣府已協調各醫療院所加開16場大型接種活動，總共加碼提供6700劑新冠疫苗（BNT、莫德納、AZ）隨到隨打。
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