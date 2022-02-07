新竹縣還有近2萬名長者沒打疫苗 已造冊安排加送2百元

據新竹縣衛生局統計，設籍新竹縣的65歲以上長者，還沒打第1劑疫苗仍有約1萬9千人，沒打第2劑則有3千9百人，為了提高長者接種率，新竹縣除了造冊安排施打外，還送200元超商禮券，不過只到2月28日為止，希望新竹縣的長者們能盡快施打疫苗。

縣府表示，由於農曆春節期間親友團聚交流頻繁，造成社區傳播風險提高，為確保長者族群獲得足夠免疫保護力，並降低重症、住院或死亡風險，因此安排造冊專案，明天就會陸續由各鄉鎮市公所協助發放接種通知單，希望長者收到通知單就去打疫苗。