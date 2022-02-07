「我想像中的桃市圖新總館」徵文 有機會拿禮券

想像中的新總館是什麼樣子，創新服務、新穎數位設備？什麼活動或是最期待的畫面是什麼呢？桃園市立圖書館新總館訂今年10月隆重開館，為規畫日後總館營運與服務方針，市立圖書館廣邀民眾共同構思，激發想像，2月8日至3月31日，歡迎市民朋友以「我想像中的桃市圖新總館」為題，撰寫一篇短文400字以上，1000字以下，經評審通過者，即可獲得禮券及數位閱讀序號，歡迎民眾能踴躍投稿，撰寫自己心目中的美好圖書新總館。

徵文活動2月8日起至3月31日下午5時，參加資格為戶籍地、居住地或工作就學在桃園者（含新住民），分2組合計50個名額，分別為12歲（含）以下10個名額及12歲以上40個名額。經評審通過可獲得聯合報數位版序號1組（可使用1年，市價約880元）及1000元禮券。徵文內容包括：希望圖書館提供甚麼樣的服務及活動、最滿意的圖書館服務、活動或政策，及根據過去使用圖書館的經驗，未來希望圖書館發展的方向等，希望滿足讀者的閱讀需求，並與讀者攜手共創圖書館的美好願景等。

參加者只需填寫報名表及徵文內容以電子郵件方式寄至電子郵件信箱libhyint@mail.typl.gov.tw，即完成參加活動。

市立圖書館姚敦明館長表示，新總館將會是全台面積最大也是最漂亮的圖書館，而圖書館將開放給民眾共享多元資源與服務，而「推廣閱讀」更是圖書館基本的功能，所有歡迎市民朋友都來提出您的創意及想像，共同打造美好的市圖新總館。另外，寒假即將結束，歡迎國高中及小學生踴躍投稿，或是全家一起創作發想投稿。徵文方式、內容及相關辦法，歡迎至桃園市立圖書館官網https://www.typl.gov.tw/查詢，或電洽03-2868868分機2061楊小姐、分機2062張小姐。