鼓勵打疫苗 新竹縣市贈超商禮券活動延長至2/28

中央社 / 新竹市7日電

為鼓勵民眾施打疫苗，新竹縣、市政府均宣布將「打疫苗送禮券」活動延長至2月28日，只要到指定施打站接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第1、2劑疫苗，就贈200元超商禮券。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿宣布，市府推動疫苗三大貼心服務，第一為「長輩第三劑疫苗專案」，為1萬8000名65歲以上長輩造冊，第三劑疫苗通知單已由里鄰長發送至家戶，長輩可依通知單上時間到施打站接種莫德納疫苗

林智堅說，第二項服務為2月9日至11日開設6大疫苗施打站，提供免預約接種服務，週三、五打莫德納，週四打BNT，民眾可隨到隨打。

林智堅指出，第三項服務是「打疫苗送禮券」活動加碼延長至2月28日，只要民眾在新竹市35家診所、5大醫院接種1、2劑疫苗，就送價值新台幣200元的四大超商禮券。

新竹縣政府也發新聞稿表示，只要於轄內疫苗合約院所接種第1、2劑疫苗，就送超商禮券200元，活動延長至2月28日為止。

竹縣府指出，設籍新竹縣尚未接種第1、2劑疫苗的65歲以上、原住民55歲以上長者，縣府已為全縣約2萬2900名長者專案造冊，將由各鄉鎮市公所協助發放接種通知單，讓民眾依通知單接種時間前往施打站接種疫苗。

此外，新竹縣長楊文科協調各醫療院所加開16場大型接種活動，共提供6700劑疫苗給民眾「隨到隨打」。

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