聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市立棒球場原址重建 趕不及上半球季啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。記者王駿杰／攝影
記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。記者王駿杰／攝影

新竹市府投入12億元原址重建「新竹市立棒球場」，目前整體進度已達9成，原本預計在今年3、4月新球季啟用，成為職棒味全龍雙主場之一，但市府指出，由於草皮施作、保養等工程約三個月，加上測試與驗收須符合職棒要求，無法確定啟用時間，確定趕不上球季上半季開幕啟用，但仍會力拚下半球季比賽。

市府工務處指出，新竹市立棒球場位於新竹市西大路與民富街口，1976年落成至今已有45年歷史，在地居民期盼重建工程，市府經規畫斥資12億元，於2019年啟動重建工程。

記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。

市府指出，球場重建工程包含地下停車場，目前進度達9成，去年12月陸續作金屬頂棚吊裝、大螢幕、外野燈桿、結構補強與外野立面拉皮工程等工項。考量周遭交通與居民，工程規畫將舊有計分板移置民富停車場塔側，落柱保留騎樓空間、也降低住戶出入不便。

另外，棒球場的外部景觀作業工程於上月施作，預計本月進行草皮鋪設，工期最快可在三月底完工，不過需要配合草皮養護，並達到職棒比賽要求，整體建物也要測試、驗收，會力拼7月中旬展開的下半季職棒比賽。

市府教育處指出，新竹市立棒球場採OT營運，已與龍來球場公司簽約，新竹與天母同為味全龍雙主場，一個球季將會有40場主場在竹市，1年中也將安排30天開放公益與體育活動使用，由市府受理審核，之後會擬定完整辦法。

記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。記者王駿杰／攝影
記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。記者王駿杰／攝影

新竹 停車場

延伸閱讀

中職／新竹球場暌違5年重返賽程 下半季場次已定

【重磅快評】新竹密集地震臉書交代 氣象局怎能無感？

中職／陳志杰感受職棒「自主性」 助總看好升一軍

桃園確診者小年夜跑去打4小時麻將 新竹麻將會館今緊急消毒疫調

相關新聞

苗市智慧路標 亮燈提醒來車非執法

苗栗市建中街、社寮街口，及公園路、忠貞路、電台街「Y」字路口無號誌，最近新裝路口來車偵測預先告警系統智慧路標，因偵測到時...

桃園藍黨團卸任總召蘇家明不拚連任

桃園市桃園區強棒議員蘇家明昨天表明不競選連任，同選區萬美玲從議員轉任立委，兩人合計留下3萬4100多票，足以讓3人甚至4...

竹市棒球場原址重建 趕不及上半球季啟用

新竹市府投入12億元原址重建新竹市立棒球場，原預計今年3、4月中職新球季啟用，成為味全龍雙主場之一，但市府昨指出，由於草...

大享擴廠案 竹北市民聲請停止執行獲准

新竹縣竹北市民代表林碩彥等8人，不滿縣府通過大享容器公司擴廠開發案爭議多，向台北高等行政法院聲請停止執行。法院認為原處分...

請儲水備用！桃園中壢28里12日停水23小時 影響3.3萬戶

台灣自來水公司第二區管理處進行桃園市平鎮區金陵路四段1000mm管線改善工程施工，市府經發局今天公告，配合該項工程施工，...

桃園燈會燈組2月9日亮燈每晚看 3大燈區閃耀老街溪魅力

桃園疫情嚴重，桃園市政府取消大型活動，2022桃園燈會即將元宵節前登場，取消各項動態活動，全面改為燈會燈組靜態展，市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。