新竹市立棒球場原址重建 趕不及上半球季啟用

新竹市府投入12億元原址重建「新竹市立棒球場」，目前整體進度已達9成，原本預計在今年3、4月新球季啟用，成為職棒味全龍雙主場之一，但市府指出，由於草皮施作、保養等工程約三個月，加上測試與驗收須符合職棒要求，無法確定啟用時間，確定趕不上球季上半季開幕啟用，但仍會力拚下半球季比賽。

市府工務處指出，新竹市立棒球場位於新竹市西大路與民富街口，1976年落成至今已有45年歷史，在地居民期盼重建工程，市府經規畫斥資12億元，於2019年啟動重建工程。

記者今實地走訪棒球場，只見球場外觀已完成貼磚與窗戶、圍欄裝設，從外朝內觀察，球場內部仍有大量土塊、木材、沙袋，要完成草皮鋪設仍需一段時間。

市府指出，球場重建工程包含地下停車場，目前進度達9成，去年12月陸續作金屬頂棚吊裝、大螢幕、外野燈桿、結構補強與外野立面拉皮工程等工項。考量周遭交通與居民，工程規畫將舊有計分板移置民富停車場塔側，落柱保留騎樓空間、也降低住戶出入不便。

另外，棒球場的外部景觀作業工程於上月施作，預計本月進行草皮鋪設，工期最快可在三月底完工，不過需要配合草皮養護，並達到職棒比賽要求，整體建物也要測試、驗收，會力拼7月中旬展開的下半季職棒比賽。