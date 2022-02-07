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新竹縣扶植10原民青年團隊 進駐原民產業推廣中心創業

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣政府扶植10原民青創團隊，要一圓他們的創業夢想。圖／縣府提供
新竹縣政府扶植10原民青創團隊，要一圓他們的創業夢想。圖／縣府提供

為圓原住民青年一個創業夢，新竹縣政府去年10月舉辦首屆原夢創生競賽，祭出總獎金20萬元，吸引全國具有創新、創業想法的原民組成團隊參與培力計畫，選出10組具備潛力團隊，近日正式進駐位於竹東鎮原住民族教育產業推廣中心2樓的創新育成基地，希望扶植他們，逐步實現創業夢。

縣長楊文科表示，縣府原民處透過專業輔導及媒合商轉機會，導入市場行銷輔導新創團隊，期望培育出部落人才，非常高興能看見本次這麼多不同類型專業的原住民青年朋友，來參加競賽。

這10組團隊有樂舞、農特產品、原住民文創、原住民餐廳等特色，經過專業團隊培訓，通過嚴格的複審評選，才獲得進駐創新育成基地的資格，為原鄉族人開闢一條創業之路，並達成部落經濟永續經營的目的。

原民處長雲天寶表示，10組團隊分別為天晴、老手拉小手泰梅團隊、杉沐淞、始作傭者、奇藝弓坊、胖哆摩pasta、原桌武士、得人如魚、嵐幽巴恩嵐凡影像工作室、撒哇絲廚房。

擔任計畫顧問的明新科大休閒事業管理系教授林致遠表示，明新科大協助輔導各團隊找到定位，並透過課程培訓，過程中也持續看見各團隊成長，並透過自己的努力獲得進駐創新育成基地的資格，未來也將持續進行培訓，讓各團隊持續發光。

原住民 創業 青年

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