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縣長任期最後一年 徐耀昌期勉團隊堅持到最後一刻

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌今天率同縣府團隊，先後到苗栗市玉清宮、天雲廟參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌今天率同縣府團隊，先後到苗栗市玉清宮、天雲廟參拜祈福。圖／苗栗縣政府提供

春節假期結束，今天第一天上班日，苗栗縣長徐耀昌到苗栗市玉清宮、天雲廟參拜祈福，今年任期最後一年，他期勉局處首長持續專業領航，認真推動有感施政，並堅持到最後一刻，戮力為鄉親謀取最大福祉。

徐耀昌天率同副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山及局處長，先別由玉清宮董事長魏俊傑、天雲廟主任委員胡志佳等人陪同參拜，3獻禮祈求國泰民安、風調雨順、神光普照、大照吉祥、縣民善信家家迪吉、戶戶平安、有求必應，也祝福鄉親虎年好運旺旺旺。

徐耀昌表示，春節9天連假已告一段落，感謝縣府團隊攜手致力招商、改善財政，今年是他縣長任期最後一年，期許局處主管持續以專業領航，認真推動讓鄉親更有感的縣政，而且要堅持到最後一刻，戮力振興百業、繁榮經濟，為縣民謀取最大的福祉，加速苗栗脫胎換骨。

徐耀昌 春節

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