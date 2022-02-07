動物園黑吼猴無春假 嚴父天天訓練保育員捧油菜花配合

今天是春節連假過後的第一天上班日，中小學生再過四天也將迎接開學日，大人或小孩忙收心，台北市立動物園裡的黑吼猴單身漢群卻沒有放寒假，即使是春節期間，每到了固定上課的時間，黑吼猴爸爸「Luca」依然會帶著兩個兒子進行黑吼猴親近訓練，保育員也會準備當令的油菜花，配合黑吼猴一家教學，不過園方提醒黑吼猴尚未對外展示，民眾暫時只能透過照片關心黑吼猴的近況。

動物園表示，野生動物一般是從遊戲及和父母的互動中，學習謀生的技巧，動物園則是為了照養和醫療的需求，動物保育員會藉由動物親近訓練的課程，和動物培養互相信賴的情誼，以便在必要的時候，能近距離觀察動物的外觀，甚至在不用麻醉的情況下，協助獸醫師完成動物醫療等工作。

動物園表示，在每次上課前，保育員都會為黑吼猴們準備牠們愛吃的食物當作獎勵品，像是當令的油菜花鮮嫩可口，兄弟倆非常喜歡，看到保育員端著一盆油菜花走過來時，牠們就會主動上前卡位；至於葡萄乾則可稱得上是動物訓練的不敗「聖品」，少有動物能抗拒得了葡萄乾酸甜的滋味。就連原本不為所動的黑吼猴爸爸「Luca」，一看到葡萄乾，就立即從高高的棲架移動到上課的指定位置。