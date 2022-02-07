苗市新設智慧路標不是來執法 提醒無號誌路口幹道來車

苗栗市建中街、社寮街口，及公園路、忠貞路、電台街「Y」字路口無號誌，最近新裝路口來車偵測預先告警系統智慧路標，希望降低無號誌路口事故，有些民眾誤以為科技執法取締違規，苗栗縣政府提醒不會拍照，而是預警注意安全。

苗栗縣政府檢討縣內無號誌路口，評估易肇事，條件又不適合設置號誌燈，爭取交通部補助200多萬元，今年優先在苗栗市、苑裡鎮6處路口，設置路口來車偵測預先告警系統智慧路標，其中，新裝建中街、社寮街口，及公園路、忠貞路、電台街路口最近率先啟用，3月陸續在苑裡鎮建置4套。

新設智慧路標，苗栗市民代表謝長慶等人日前特別到建中街、社寮街口，觀察一個多小時，謝長慶說，智慧路標有告警系統，但有些用路人開車、騎車速度快，根本沒有注意，還是出現驚險鏡頭，路口還是要減速慢行，另有些民眾擔心是科技執法新招，系統用來拍照取締違規。

縣府工務處指出，路口來車偵測預先告警系統設計，幹道30公尺範圍、速度超過每小時10公里移動物體，支線的警示燈就會亮燈，根據研究可以改善肇事率41.5%，車輛路口禮讓率可提升達52.9%，此外，系統沒有拍照取締違規的功能，也請鄉親放心。

工務處統計，2019年到去年10月期間，無號誌建中街、社寮街口發生27件事故，公園路、忠貞路、電台街路口6件，苑裡鎮田中5路、田中30路、社柑32路口5件，社柑3路、社柑36路口5件，縣道121線、社柑8路口3件，及田中6路、田中3路口1件，優先建置告警系統，如果防制車禍有成效，還會檢討評估增設。