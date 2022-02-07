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開工拚施打率！竹市推疫苗三大服務
今天是開工首日，新竹市府宣布竹市疫苗三大新政策，包括長者第三劑疫苗專案將於明天開跑，已發放1.8萬名65歲以上長者第三劑疫苗通知單，可依通知單時間到施打站接種莫德納疫苗；2月9日至11日，6大疫苗站可隨到隨打疫苗，周三、週五打莫德納、周四打BNT；打一、二劑疫苗送200元四大超商禮券活動也會延長至28日，提醒尚未完成疫苗接種民眾，把握時間盡速接種。
市長林智堅表示，竹市第一、二劑竹市在籍疫苗涵蓋率81.4%、74%，年後市府持續推疫苗三大貼心服務，第一為「長者第三劑疫苗專案」，為1.8萬名65歲以上長者造冊，第三劑疫苗通知單已由里鄰長發送至家戶，可依通知單上時間到施打站接種莫德納疫苗，且6大疫苗施打站均為室內、全區無障礙空間，提供舒適、安全的施打環境。
另外，本周三（9日）至週五（11日）開設6大疫苗施打站，提供免預約接種服務，周三、五打莫德納，周四打BNT；「打疫苗送禮券」活動加碼延長至2月28日，只要民眾在竹市完成第一、二劑疫苗施打，就送200元四大超商禮券。
衛生局呼籲，除加速疫苗施打，民眾日常生活也要做好各項防疫工作，包括戴口罩、勤洗手，進出餐廳及公共場所須落實實聯制，在防疫與生活找到平衡點，共同對抗病毒。為避免等候，民眾出門前也可運用竹市全台首創，直播6座疫苗施打站現況，避開尖峰時刻，迅速完成疫苗施打。
竹市6座疫苗施打站為：竹科管理局（新竹市新安路2-1號）、北區區公所（新竹市國華街69號5樓）、中正市場（新竹市中正路245號2樓）、體育館（新竹市公園路295號）、慈濟靜思堂（新竹市中華路五段208巷20號）、稅務大樓（新竹市中央路112號B2）。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢。
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